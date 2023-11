ધરપકડ થશે તો પણ અરવિંદ કેજરીવાલ સીએમ રહેશે

દિલ્હી સરકારના મંત્રી આતિશીએ સોમવારે જાહેરાત કરી હતી કે જો ધરપકડ કરવામાં આવે તો પણ દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ રહેશે. અરવિંદ કેજરીવાલની ધારાસભ્યો સાથેની બેઠક બાદ તેમણે કહ્યું કે અમે લોકોની વચ્ચે જઈ રહ્યા છીએ, લોકોએ પોતે કહ્યું છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ પર અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે. તેથી જ આજે તમામ ધારાસભ્યોએ સીએમને વિનંતી કરી છે કે તેઓ જેલમાં જાય તો પણ તેઓ સીએમ જ રહેશે કારણ કે દિલ્હીની જનતાએ તેમને ચૂંટ્યા છે. મીટિંગ બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા મંત્રી આતિશીએ કહ્યું કે જો સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલને જેલમાં મોકલવામાં આવે છે તો અમે કોર્ટની પરવાનગી લઈશું અને જેલમાં જ કેબિનેટ મીટિંગ કરીશું. તેમણે કહ્યું કે સીએમ કેજરીવાલે કહ્યું કે તેઓ કાઉન્સિલરો સાથે અમારા પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરશે અને પંજાબના ધારાસભ્યો પાસેથી પણ અભિપ્રાય લેશે.

ભાજપ અરવિંદ કેજરીવાલથી ડરે છે

સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલની ધારાસભ્યો સાથેની બેઠક બાદ દિલ્હી સરકારના મંત્રી સૌરભ ભારદ્વાજે કહ્યું કે મીટિંગમાં તમામ ધારાસભ્યોએ એક અવાજમાં કહ્યું કે જો ભાજપને કોઈ પાર્ટીથી સમસ્યા છે તો તે સૌથી વધુ આમ આદમી પાર્ટી સાથે છે. આથી મુખ્યમંત્રીની ધરપકડ કરવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં સ્પષ્ટ છે કે ભાજપ કેજરીવાલથી ડરે છે અને તેઓ ઈચ્છે છે કે તેમને દિલ્હીની સત્તા પરથી હટાવવામાં આવે.

કેજરીવાલ દિલ્હી પર રાજ કરશે

મંત્રી સૌરભ ભારદ્વાજે કહ્યું કે અલગ-અલગ ધરપકડો દ્વારા અરવિંદ કેજરીવાલ પર દબાણ બનાવવામાં આવે છે જેથી તેઓ રાજીનામું આપીને સત્તા સંભાળે, પરંતુ તમામ ધારાસભ્યોએ કહ્યું કે સરકાર પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ચલાવવામાં આવે કે જેલમાંથી, અરવિંદ કેજરીવાલ દિલ્હીની સત્તા ચલાવશે. તેઓ મુખ્ય પ્રધાન જ રહેશે, કારણ કે તેમના નામે વોટ મળ્યા છે. કાયદા અને બંધારણમાં એવી કોઈ જોગવાઈ નથી કે ટ્રાયલના નામે સીટીંગ સીએમને જેલમાં ધકેલી દેવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે અને આ માટે રાજીનામું લઈ લેવામાં આવે.

.@ArvindKejriwal‘s resignation is what BJP is conspiring for.

All MLAs unanimously said that he must not resign, even if he is wrongly put in Jail.

The people of Delhi have given him the mandate to run the government, even if it has to be done from jail,

— @AtishiAAP pic.twitter.com/3s9T6nyLKT

— AAP (@AamAadmiParty) November 6, 2023