અમેરિકાએ કટોકટી વચ્ચે મધ્ય પૂર્વથી ચાર્ટર ફ્લાઇટ્સ શરૂ કરી

વોશિંગ્ટન: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સએ મધ્ય પૂર્વમાંથી અમેરિકન નાગરિકોને બહાર કાઢવા માટે ચાર્ટર ફ્લાઇટ્સ શરૂ કરી છે. પ્રયાસના ભાગ રૂપે બુધવારે અમેરિકન નાગરિકોને લઈને રાજ્ય વિભાગની ચાર્ટર ફ્લાઇટ મધ્ય પૂર્વથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જવા માટે રવાના થઈ. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર યુદ્ધગ્રસ્ત ઘણા દેશોમાં તેની સ્થળાંતર કામગીરીનો વિસ્તાર કરશે. ધીમે-ધીમે વધારાની ફ્લાઇટ્સ પણ મોકલવામાં આવશે.
અમેરિકાના સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે સ્થળાંતર કાર્યક્રમનો હેતુ સંયુક્ત આરબ અમીરાત, કતાર, સાઉદી અરેબિયા અને ઇઝરાયલમાં સ્થિત અમેરિકનોને મદદ કરવાનો છે. સહાય માંગતા નાગરિકોને વિભાગ દ્વારા સ્થાપિત કટોકટી ઇન્ટેક સિસ્ટમ દ્વારા નોંધણી કરાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. ચાર્ટર ફ્લાઇટ્સ અથવા ગ્રાઉન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન વિકલ્પોમાં રસ ધરાવતા દેશોમાં રહેતા અમેરિકનોને કટોકટી ઇન્ટેક ફોર્મ ભરવા અથવા સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના ચોવીસ કલાક ઇમરજન્સી ટાસ્ક ફોર્સનો સંપર્ક કરવા કહેવામાં આવ્યું છે. 28 ફેબ્રુઆરીથી, હજારો અમેરિકનો પહેલાથી જ આ પ્રદેશમાંથી ઘરે પાછા ફર્યા છે કારણ કે સ્થળાંતર પ્રયાસ તીવ્ર બન્યો છે.
“28 ફેબ્રુઆરીથી, 17,500થી વધુ અમેરિકન નાગરિકો મધ્ય પૂર્વથી સુરક્ષિત રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાછા ફર્યા છે – જેમાં 8,500થી વધુ યુએસ અમેરિકન નાગરિકો ગઈકાલે જ યુએસ પાછા ફર્યા છે. બીજા અમેરિકનો મધ્ય પૂર્વ છોડીને યુરોપ અને એશિયાના અન્ય દેશોમાં ગયા છે. કેટલાંક લોકો મધ્ય પૂર્વથી સુરક્ષિત રીતે ગયા છે પરંતુ હજુ પણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પાછા ફરવાના માર્ગમાં છે” સહાયક સચિવ ડાયલન જોહ્ન્સને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે તેની 24 કલાકની ઇમરજન્સી ટાસ્ક ફોર્સ સમગ્ર પ્રદેશમાં અમેરિકનોને મુસાફરી માહિતી અને માર્ગદર્શન સાથે સક્રિય રીતે મદદ કરી રહી છે. “સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના 24/7 ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા, અમે વિદેશમાં લગભગ 6,500 અમેરિકનોને મદદ કરી છે, જેમાં સુરક્ષા માર્ગદર્શન અને મુસાફરી સહાયનો સમાવેશ થાય છે.”
ભૂતકાળના સંઘર્ષોમાં પણ મધ્ય પૂર્વમાંથી મોટા પાયે સ્થળાંતર થયું છે, જેમાં ઇરાક યુદ્ધ અને 2006ના લેબનોન કટોકટીનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે વોશિંગ્ટને હજારો અમેરિકન નાગરિકોને આ પ્રદેશમાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળવામાં મદદ કરી હતી.