ઇઝરાયલનો 100થી વધુ લડાકુ વિમાનોથી ઈરાન પર ભીષણ હુમલો

નવી દિલ્હીઃ મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધનો છઠ્ઠો દિવસ વધુ ભયાનક બની ગયો છે. રાત્રે ઇઝરાયેલ અને અમેરિકાએ મળીને ઈરાનના અનેક સ્થળોએ મોટા હુમલા કર્યા. સૌથી મોટો હુમલો તહેરાનમાં રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સના મુખ્યાલય પર કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. ઇઝરાયેલે જણાવ્યું હતું કે તેની એરફોર્સે ચોક્કસ ગુપ્તચર માહિતીને આધારે પૂર્વી તહેરાનમાં આવેલા મોટા સૈન્ય કેમ્પને નિશાન બનાવી હુમલો કર્યો હતો. આ કેમ્પ ઈરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સનો હતો.

250થી વધુ બોમ્બ વરસાવાયા

ઇઝરાયેલી સેનાના જણાવ્યા મુજબ 100થી વધુ લડાકુ વિમાનો દ્વારા પૂર્વી તહેરાનમાં વ્યાપક હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને 250થી વધુ બોમ્બ નાખવામાં આવ્યા. ઇઝરાયલે દાવો કર્યો કે આ સૈન્ય કેમ્પમાં રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ ઉપરાંત અન્ય ઈરાની સુરક્ષા એજન્સીઓના મુખ્યાલય પણ હતા. ઇઝરાયલે ઈરાનના ઇન્ટેલિજન્સ હેડક્વાર્ટર, આંતરિક સુરક્ષા દળ અને સાયબર વોર યુનિટ પર પણ હુમલો કર્યો હોવાનો દાવો કર્યો છે. હુમલા બાદ તહેરાનના અનેક વિસ્તારોમાં વિસ્ફોટના અવાજો સંભળાયા અને કેટલીક જગ્યાએ આગ લાગી હતી.

300 ડિફેન્સ સિસ્ટમ અને બેલિસ્ટિક મિસાઈલ નષ્ટ

ઇઝરાયલના જણાવ્યાનુસાર આ હુમલાઓ દરમિયાન ઈરાનની આશરે 300 રક્ષણાત્મક સિસ્ટમ અને બેલિસ્ટિક મિસાઈલ નષ્ટ કરવામાં આવી છે. ઇઝરાયેલી સેનાના પ્રવક્તા બ્રિગેડિયર જનરલ એફી ડેફ્રિને જણાવ્યું કે IDFએ પૂર્વી તહેરાનમાં રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સના કેમ્પ પર હુમલો કર્યો હતો. એ સાથે જ ઈરાનના પરમાણુ પ્લાન્ટની અંદરની કેટલીક સાઇટ્સને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી હોવાનો દાવો કર્યો છે.

લેબેનાનમાં પણ ઇઝરાયલના હુમલા તેજ

બીજી તરફ લેબેનાનમાં ઇઝરાયલે હિઝબુલ્લાનાં ઠેકાણાંઓ પર હુમલા તેજ કરી દીધાં છે. રાજધાની બેરુત, ટાયર અને દક્ષિણ લેબનાનનાં અનેક સ્થળોએ હવાઈ હુમલા કરીને નિશાન બનાવાયાં છે. દક્ષિણ લેબેનાનના સરહદી વિસ્તારોમાં IDFના સૈનિકોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ લેબેનાનમાં અત્યાર સુધી 70 લોકોનાં મોત થયાં છે અને 400થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.

