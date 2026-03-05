પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાના યુએનએ કેમ કર્યા વખાણ?

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર: મહિલા સશક્તિકરણ માટે કાર્યરત યુએનના એક અધિકારીએ ભારતના PMJDY કાર્યક્રમને “મહિલાઓ અને છોકરીઓ માટે પરિવર્તનશીલ માર્ગ” ના વૈશ્વિક મોડેલ તરીકે પ્રકાશિત કર્યો છે.

વિશ્વ સંગઠન યુ.એન.ની મહિલાઓ અને મહિલા સશક્તિકરણ શાખાના નીતિ નિર્દેશક સેન્ડ્રા હેન્ડ્રિક્સે છે. જેમણે બુધવારે જણાવ્યું કે, “ભારત સરકાર દ્વારા મહિલાઓ અને છોકરીઓની સમગ્ર વસ્તી માટે ડિજિટલ ઓળખ સક્ષમ બનાવવાનું મોડલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. જે ખરેખર સરાહનીય છે. ભારત કે જ્યાં વિશ્વની મહિલાઓ અને છોકરીઓની કુલ વસ્તીનો પાંચમો ભાગ આવેલો છ.”

“ભારતભરમાં મહિલાઓ અને છોકરીઓ માટે ડિજિટલ બેંક ખાતું રાખવાની આવશ્યકતાઓમાં વધારો ખરેખર એક સરાહનીય મોડેલ છે. ડિજિટલ નાણાકીય સમાવેશ એ મહિલાઓ અને છોકરીઓ માટે એકદમ આવશ્યક અને પરિવર્તનશીલ માર્ગ છે”, તેમણે આગામી સપ્તાહે યોજાનારી મહિલા સ્થિતિ કમિશનની 70મી વાર્ષિક બેઠક પહેલા અહીં એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું.

પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના (PMJDY), જે હવે તેના 12મા વર્ષમાં છે, તે મહિલાઓને બેંકિંગ સેવાઓ આપે છે. જેના આધારે મહિલાઓને સક્ષમ બનાવવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમમાં મહિલાઓ બાયોમેટ્રિક-આધારિત ડિજિટલ ઓળખ પ્રણાલી છે.

હેન્ડ્રિક્સે કહ્યું કે PMJDY “એક મોડેલ છે કારણ કે તે મહિલાઓ અને છોકરીઓ માટે કાયદાકીય પરિવર્તનની પરિવર્તનશીલ શક્તિ અને સંભાવના દર્શાવે છે. જેમાં કાયદા મહિલાઓ અને છોકરીઓને વિકાસ માટે સમર્થન આપે છે, એટલે કે બેંક ખાતું ખોલવા, પોતાનો વ્યવસાય કરવા માટે મદદ કરે છે. જેનાથી ખરેખર મહિલાઓનું જીવન બદલાય છે”.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR