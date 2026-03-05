રાજ્યસભાની ૩૭ બેઠકો માટે આજથી નામાંકન શરૂ

નવી દિલ્હી: રાજ્યસભાની દ્વિવાર્ષિક ચૂંટણી માટે ઉમેદવારીપત્રો ભરવાની પ્રક્રિયા ગુરુવારથી શરૂ થશે, જેમાં ઉમેદવારો ૩૭ બેઠકો માટે નામાંકન ભરશે.ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI)એ ૧૮ ફેબ્રુઆરીએ ૧૦ રાજ્યમાંથી ખાલી ૩૭ જગ્યા ભરવા માટે દ્વિવાર્ષિક ચૂંટણીઓનું સમયપત્રક જાહેર કર્યું હતું. વર્તમાન સભ્યોનો કાર્યકાળ એપ્રિલ ૨૦૨૬માં પૂર્ણ થવાનો હોવાથી આ બેઠકો ખાલી પડી રહી છે.
સૂચિત સમયપત્રક મુજબ, મતદાન ૧૬ માર્ચે સવારે ૯:૦૦ થી સાંજે ૪:૦૦ વાગ્યા દરમિયાન યોજાશે. મતગણતરી તે જ દિવસે સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે યોજાશે. ચૂંટણી પંચે આગામી ખાલી જગ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ચૂંટણી પ્રક્રિયાને સરળ રીતે ચલાવવા માટે એક વ્યાપક સમયપત્રક નક્કી કર્યું છે. ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી 6 માર્ચે થશે. 9 માર્ચ ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે.
કમિશને તેની માર્ગદર્શિકામાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે રિટર્નિંગ ઓફિસર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવનાર પૂર્વ-નિર્ધારિત સ્પષ્ટીકરણોની ફક્ત સંકલિત વાયોલેટ સ્કેચ પેન જ મતપત્રો પર પસંદગી ચિહ્નિત કરવા માટે પરવાનગી આપવામાં આવશે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અન્ય કોઈપણ લેખન સાધનનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
પારદર્શિતા અને નિષ્પક્ષતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ કરવા માટે નિરીક્ષકો તૈનાત કરવામાં આવશે. કમિશને તમામ ચૂંટણી સંબંધિત સૂચનાઓનું કડક પાલન કરવા પર ભાર મૂક્યો છે. કહ્યું કે, રાજ્યસભા ચૂંટણીની અખંડિતતા જાળવવા માટે પ્રક્રિયા નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
જે સભ્યોનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે તેઓ મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, બિહાર, છત્તીસગઢ, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ અને તેલંગાણાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
રાજકીય પક્ષોએ પણ ચૂંટણી માટે તેમની તૈયારીઓ ઝડપી બનાવી છે. ભાજપે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. જેમાં બિહારથી નીતિન નવીન અને શિવેશ કુમાર; આસામથી તેરાશ ગોવાલા અને જોગેન મોહન; છત્તીસગઢથી લક્ષ્મી વર્મા; હરિયાણાથી સંજય ભાટિયા; ઓડિશાથી મનમોહન સમાલ અને સુજીત કુમાર; તેમજ પશ્ચિમ બંગાળથી રાહુલ સિંહાનું નામ જાહેર કર્યું છે.
સઘન પરામર્શ બાદ, કોંગ્રેસે બુધવારે આગામી રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં NCP-SPના વડા અને ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાન શરદ પવારને ટેકો આપવાની જાહેરાત કરી. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ હર્ષવર્ધન સપકલ દ્વારા NCP-SPના કાર્યકારી પ્રમુખ સુપ્રિયા સુલે, કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષના નેતા વિજય વાડેટ્ટીવાર અને પક્ષના ધારાસભ્ય સતેજ પાટિલની હાજરીમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં આ નિર્ણયની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
ભાજપે પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને બિહારના પ્રભારી વિનોદ તાવડેને પણ નામાંકિત કર્યા છે, જે 2019થી વિધાનસભા ક્ષેત્રથી દૂર રહ્યા બાદ સંસદીય રાજકારણમાં પાછા ફર્યા છે.
આ ઉપરાંત, પાર્ટીએ RPI (અઠાવલે)ના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ અને વર્તમાન કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી રામદાસ આઠવલેને ફરીથી નામાંકિત કર્યા છે. અન્ય ઉમેદવારોમાં આદિવાસી નેતા અને નાગપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ભૂતપૂર્વ મેયર માયા ચિંતામન ઇવનાટે અને હિંગોલી જિલ્લામાંથી ધનગર સમુદાયના રામરાવ વાડકુટેનો સમાવેશ થાય છે.