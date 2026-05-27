મહારાષ્ટ્રમાં બકરી ઈદની કુરબાનીનો વિવાદ, BJP નેતાએ કાર્યવાહીની ચેતવણી આપી

મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં અનેક રહેણાંક સોસાયટીઓમાં બકરી ઈદ પર કુરબાની માટે લાવવામાં આવેલા બકરાં બાંધવાને લઈને વિવાદ ફાટી નીકળ્યો છે. મીરા-ભાયંદરમાં બનેલી ઘટના બાદ બુધવારે ઘાટકોપર પશ્ચિમમાં સાગર પાર્ક સોસાયટીમાં પણ આવી જ ઘટના બની હતી. ભાજપના નેતા કિરીટ સોમૈયા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને પોલીસ અને મ્યુનિસિપલ અધિકારીઓને કુરબાની અંગે ચેતવણી આપી હતી.
કિરીટ સોમૈયાએ કહ્યું કે બલિદાન ચોક્કસપણે આપવામાં આવશે અને આપવામાં આવવું જોઈએ, પરંતુ તે ફક્ત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નિયુક્ત સ્થળોએ જ આપવામાં આવવું જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે કોઈને પણ ધર્મના આડમાં ધાર્મિક માફિયાવાદ ફેલાવવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં. તેમણે કહ્યું કે રહેણાંક વિસ્તારોમાં બલિદાન આપવું જોઈએ નહીં.
તમારા ધર્મનું પાલન કરો, પણ નિયમોનું પણ પાલન કરો: કિરીટ સોમૈયા
ભાજપ નેતાએ કહ્યું કે લોકો તેમના ધર્મનું પાલન કરી રહ્યા છે, પરંતુ નિયમો અને શિસ્ત જાળવવી મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે પહેલાથી જ મ્યુનિસિપલ અધિકારીઓ અને કમિશનરને યોગ્ય વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપી દીધી હતી.
સોમૈયાએ ચેતવણી આપી હતી કે જો કોઈ હાઉસિંગ સોસાયટીમાં બકરી બાંધવામાં આવે છે, તો મ્યુનિસિપલ કમિશનર જવાબદાર રહેશે. તેમણે કોઈ પણ નિયમોનું ઉલ્લંઘન ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પોલીસની ભૂમિકા પર પણ ભાર મૂક્યો હતો.
સોસાયટીના ચેરમેન બલિદાન માટે પરવાનગી આપી શકતા નથી: સોમૈયા
કિરીટ સોમૈયાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે બકરી સોસાયટીમાં કેવી રીતે પહોંચી અને તેને ત્યાં રાખવાની પરવાનગી કેવી રીતે આપવામાં આવી. તેમણે કહ્યું કે ગઈકાલે મીરા-ભાયંદરમાં પણ આવી જ સ્થિતિ જોવા મળી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનું મહારાષ્ટ્ર છે. અહીં આવી માફિયાવાદ સહન કરવામાં આવશે નહીં.
તેમણે કહ્યું કે જો કોઈ સોસાયટીનો ચેરમેન મુસ્લિમ માફિયા બની જાય છે, તો તેને બલિદાન માટે પરવાનગી આપવાનો કોઈ અધિકાર નથી. તેમણે કહ્યું કે હાઉસિંગ સોસાયટીના ચેરમેન ઇમારતની જાળવણી અને સમારકામ માટે જવાબદાર હોવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે કાયદો તેનું કામ કરશે અને જે લોકો અનાદર કરશે તેમને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે.