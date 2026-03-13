ઉદગમ ટ્રસ્ટ દ્વારા વિવિધ ક્ષેત્રની 30થી વધુ મહિલાઓનું સન્માન

અમદાવાદ: આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે ઉદગમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટે મંગળવારે એક ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું. જેમાં વિવિધ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર 30થી વધુ મહિલાઓને સન્માનિત કરવામાં આવી. 17મા ઉદગમ મહિલા સિદ્ધિ એવોર્ડ સમારોહ સાથે i-Hub ગુજરાતના સહયોગથી પ્રથમ વખત મહિલા સ્ટાર્ટઅપ મહોત્સવનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું.આ કાર્યક્રમમાં 250થી વધુ ઉદ્યોગસાહસિકો, રોકાણકારો, નીતિનિર્માતાઓ અને મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા. તેમણે 16 કેટેગરીમાં નવીનતા, સ્ટાર્ટઅપ અને સામાજિક ક્ષેત્રે પ્રભાવ સર્જનાર મહિલાઓને સન્માનિત કરી. સન્માનિત થનાર મહિલાઓની પસંદગી કડક જ્યુરી પ્રક્રિયા અને નૉમિનેશન આધારિત પદ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવી. જેથી શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર બંનેનું પ્રતિનિધિત્વ સુનિશ્ચિત થાય. ગાંધીનગર (ઉત્તર) ના ધારાસભ્ય રિટાબેન પટેલ, ભૂતપૂર્વ બ્યુરોક્રેટ સુનયના તોમર અને પી.સી. સ્નેહલ ગ્રુપના ચિરંજીવ પટેલ સહિત અનેક મહેમાનો કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા.વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સન્માનિત થયેલી મહિલાઓમાં રક્ષા શુક્લા અને નીલમ કુલશ્રેષ્ઠા (સાહિત્ય); જિજ્ઞાશા ગોસ્વામી, હિમાલી ત્રિવેદી અને સાધના પરમાર (સામાજિક કાર્ય); રસના દવે અને ડૉ. ભાવિની સંદીપ શાહ (આરોગ્ય); ડૉ. મિરલ ઉત્કર્ષ પંચાલ, સુધા જોશી અને ગજ્જર ગીતાબેન મનુભાઈ (શિક્ષણ); અંજલી પ્રજેશકુમાર પટેલ અને પંખુરી સોની (યંગ અચિવર્સ); ડૉ. શિવાની કિનારીવાલા અને નમ્રતા રોનક શોધન (સંગીત); સેજલ જયદીપ બારોટ અને પ્રાચી પટવારી (ઉદ્યોગસાહસિકતા); ગિરા શાહ (પર્યાવરણ); આશા વર્વાભાઈ પટેલ (સ્પોર્ટ); પાયલ મહેતા (કોર્પોરેટ); આશા પ્રવીણ દાદ (દિવ્યાંગ); નિવેદિતા ગૌથી (ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન); ભાવના શૈલેષ મહેતા, હેતલ તેજસ ભટ્ટી, વિનિશા રૂપારેલ અને અભિપ્સા અપુર્વ દવે (કલા અને સંસ્કૃતિ); અનુરિતા રાઠોર જાડેજા (મીડિયા); તેમજ ખુશ્બૂ વૈદ્ય અને પરિધી કર્માકર (સ્ટાર્ટઅપ)નો સમાવેશ થાય છે.
વિશેષ સન્માનરૂપે ગાંધીનગર (ઉત્તર) ના ધારાસભ્ય રિટાબેન પટેલને ગૌરવ ગેલેરી સન્માન આપવામાં આવ્યું. હંસાબેન હર્ષદભાઈ પટેલ અને ડૉ. મીનાક્ષી ઠાકરને આજીવન સિદ્ધિ સન્માનથી નવાજવામાં આવ્યા.
ઉદગમ ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી ડૉ. મયુર જોશીએ જણાવ્યું કે, “ઉદગમ ઉષા પર્વ 2026 માત્ર સન્માન પૂરતું નથી, પરંતુ આર્થિક તકો સર્જવાનો પણ એક પ્રયાસ છે. 2010થી અત્યાર સુધી 550થી વધુ મહિલા સિદ્ધિપ્રાપ્તીઓને ફંડિંગ, માર્ગદર્શન અને નેટવર્કિંગ સાથે જોડવામાં આવ્યા છે.”
એવોર્ડ સમારોહ પહેલા “ગ્રાસરૂટથી વૈશ્વિક સ્તર સુધી: મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકોની વાસ્તવિક સફર” અને “ગ્રાસરૂટ નવીનતા અને સ્ટાર્ટઅપ માટે નાણાંકીય સહાય કેવી રીતે મેળવવી” જેવા વિષયો પર પેનલ ચર્ચાઓ યોજાઈ. ઉપરાંત ગુજરાત વેન્ચર ફાઇનાન્સ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મિહિર જોશી અને બેબી બ્લૂમની મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ભૂમિકાબેન પંડ્યા દ્વારા નિષ્ણાત સત્રો પણ યોજાયા.
દરેક મહિલાની સફર સન્માનને પાત્ર છે એવી માન્યતા સાથે શરૂ કરાયેલા આ એવોર્ડ્સ સાહસ, ધીરજ અને શક્તિની પ્રેરણાદાયક કહાનીઓને ઉજાગર કરે છે. 2010માં શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધી સતત 17 આવૃત્તિઓમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત 550થી વધુ મહિલાઓને સન્માનિત કરવામાં આવી છે. આ પ્રસંગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે શુભેચ્છા સંદેશ મોકલી જણાવ્યું હતું કે, “કલ્યાણથી નેતૃત્વ સુધી, ભારતીય મહિલાઓ હવે દેશના ભવિષ્યને આકાર આપી રહી છે.”