બ્લેક ફ્રાઇડેઃ સેન્સેક્સ 1471 અંક તૂટ્યો, રોકાણકારોના રૂ. 10 લાખ કરોડ સ્વાહા

અમદાવાદઃ એશિયાનાં બજારોમાં આવેલી કમજોરીની અસર ભારતના શેરબજાર પર પણ જોવા મળી હતી. સપ્તાહના છેલ્લા ટ્રેડિંગ સેશનમાં શેરબજાર ભારે ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેવાની આશંકાને કારણે બજારમાં નિરાશાનો માહોલ હતો.
નિફ્ટી-50 અને સેન્સેક્સ બંનેમાં બે ટકા કરતાં વધુ ઘટાડો નોંધાયો. મેટલ શેરોમાં ભારે વેચવાલી થઈ, જેના કારણે સેન્ટિમેન્ટ ખરડાયું હતું. હેવીવે ઇટ શેરોમાં ઘટાડાએ પણ બજારને નીચે ખેંચ્યું.BSE સેન્સેક્સ 75,444 અંક પર ખૂલ્યો હતો, ટ્રેડિંગ દરમિયાન તે 74,454 સુધી સરકીને અંતે સેન્સેક્સ 1470.50 પોઇન્ટ ઘટીને 74,563.92 પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટી 488 અંક ઘટીને 23,151 પર બંધ થયો હતો.
સતત ત્રીજા દિવસે ભારે ઘટાડો
શેરબજારમાં ઘટાડાનો સિલસિલો અટકતો નથી. શુક્રવારે બજાર સતત ત્રીજા દિવસે ભારે ઘટાડા સાથે બંધ થયું અને ઇન્ડેક્સ લગભગ 11 મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. નિફ્ટી પ્રથમ વખત 7 એપ્રિલ, 2025 પછી 23,200ની નીચે ગયો હતો. સેન્સેક્સના 30માંથી 28 શેર ઘટાડામાં બંધ થયા, જ્યારે નિફ્ટીના 50માંથી 47 શેરોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. BSEમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓનું કુલ માર્કેટ કેપ એક જ દિવસે રૂ. 10 લાખ કરોડથી વધુ ઘટ્યું હતું
ડોલર સામે રૂપિયો પણ દબાણમાં રહ્યો
ટ્રેડિંગ દરમિયાન રૂપિયા 92.48 પ્રતિ ડોલર સુધી તૂટ્યો હતો અને અંતે 92.46 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો. આ અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ નીચો સ્તર છે.
સાપ્તાહિક દ્રષ્ટિએ સેન્સેક્સ લગભગ 4.5 ટકા અને નિફ્ટી લગભગ 4.8 ટકા ઘટ્યા હતા. આ ડિસેમ્બર 2024 પછીનો સૌથી મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો બને એવી શક્યતા છે. ઈરાન દ્વારા બે ઓઇલ ટેન્કર પર હુમલાની ઘટના બાદ સપ્લાય ખોરવાય તેવી ભીતિ વધી. બ્રેન્ટ ક્રૂડ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ નજીક પહોંચી ગયું. ભારત જેવા આયાત પર આધારિત દેશ માટે મોંઘું તેલ મોંઘવારી અને આયાત બિલ વધારશે.
FIIsની સતત વેચવાલી
વિદેશી સંસ્થાગત રોકાણકારો સતત ભારતીય બજારમાંથી પૈસા કાઢી રહ્યા છે. ગુરુવારે FIIsએ રૂ. 7049.87 કરોડના શેર વેચ્યા હતા અને માર્ચમાં અત્યાર સુધી રૂ. 39,000 કરોડથી વધુ વેચવાલી કરી હતી.
US Fedના નિર્ણયની રાહ
નિષ્ણાતો હવે 17 માર્ચે આવનારા અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વના નિર્ણય પર નજર રાખી રહ્યા છે. ઊર્જા સંકટના કારણે મોંઘવારી વધવાની ભીતિ છે.
BSE પર કુલ 4421 શેરોમાં કામકાજ થયાં હતાં. એમાં 953 શેરો તેજી સાથે બંધ થયા હતા અને 3332 શેરોમાં ઘટાડો થયો હતો. આ સાથે 136 શેરો સપાટ બંધ થયા હતા. આ સિવાય 55 શેરોએ નવી 52 સપ્તાહની ઊંચી સપાટી સર કરી હતી, જ્યારે 563 શેરોએ 52 સપ્તાહના નવા નીચલા સ્તરે સ્પર્શ્યા હતા. આ સાથે 117 શેરોમાં અપર સરકિટ લાગી હતી, જ્યારે 260 શેરોમાં લોઅર સરકિટ લાગી હતી.