મોંઘવારીનો મારઃ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરમાં રૂ. 53 સુધીનો ભાવવધારો

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં LPG સિલિન્ડર ફરી એક વાર મોંઘો થયો છે. 19 કિલોના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં દિલ્હીમાં રૂ. 42 સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે કોલકાતામાં તેમાં રૂ. 53.50 સુધીનો વધારો થયો છે. તાજા અપડેટ મુજબ દિલ્હીમાં 19 કિલોનો કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર હવે રૂ. 3113.50માં મળશે, જ્યારે કોલકાતામાં તેની કિંમત રૂ. 3,255.50 થઈ ગઈ છે. જૂન મહિનાની શરૂઆત સાથે જ સામાન્ય લોકો પર મોંઘવારીનો વધુ બોજો પડ્યો છે. હોટેલ અને રેસ્ટોરાંમાં સામાન્ય રીતે આ જ પ્રકારના સિલિન્ડરનો ઉપયોગ થાય છે. ભાવવધારાને કારણે ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવમાં પણ વધારો થઈ શકે છે, જેની સીધી અસર ગ્રાહકોનાં ખિસ્સાં પર પડશે.
પાંચ કિલોના સિલિન્ડરમાં પણ ભાવવધારો
મોટા ભાગે સ્થળાંતરિત મજૂરો, અન્ય શહેરો કે રાજ્યોમાંથી અભ્યાસ માટે આવેલા વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરી કરતા યુવાનો જે પાંચ કિલોનું નાનું LPG સિલિન્ડર વાપરે છે, તે પણ પહેલી જૂનથી મોંઘું થઈ ગયું છે. ઓઇલલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પાંચ કિલોના ફ્રી-ટ્રેડ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં રૂ. 11નો વધારો કર્યો છે. હવે દિલ્હીમાં પાંચ કિલોનું સિલિન્ડર રૂ. 821.50માં મળશે, જ્યારે અગાઉ તેની કિંમત ₹810.50 હતી. બીજી તરફ, 14.2 કિલોના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. 1 જૂન, સવારે 5:30 વાગ્યા સુધીના અપડેટ મુજબ ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ યથાવત્ છે.
આ વર્ષે રૂ. 1691થી વધીને રૂ. 3113.50 થયો કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ
જાન્યુઆરી, 2026થી અત્યાર સુધી દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં અનેક વખત વધારો થયો છે. તેની કિંમત રૂ. 1691.50થી વધીને રૂ. 3113.50 થઈ ગઈ છે.
2026 દરમિયાન થયેલા ભાવવધારાનો ક્રમ
- જાન્યુઆરી, 2026: 19 કિલોના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિંમત રૂ. 50 હતી.
- ફેબ્રુઆરી: રૂ. 49નો વધારો થતાં કિંમત રૂ. 50 થઈ.
- માર્ચ: રૂ. 115નો વધારો થતાં કિંમત રૂ. 1883 થઈ.
- 1 એપ્રિલ: રૂ. 50નો વધારો થતાં કિંમત રૂ. 2078.50 થઈ.
- મે: રૂ. 993નો મોટો વધારો થતાં કિંમત લગભગ રૂ. 3071 થઈ.
- જૂન: ફરી રૂ. 42નો વધારો થતાં કિંમત રૂ. 3,113.50 થઈ ગઈ.