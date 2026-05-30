મ્યાનમારના રાષ્ટ્રપતિ મિન આંગ હ્લેઇંગ ભારતની મુલાકાતે

મ્યાનમારના રાષ્ટ્રપતિ મીન આંગ હ્લેઇંગ ભારતની તેમની પ્રથમ મુલાકાતમાં બોધગયા પહોંચ્યા અને મહાબોધિ મંદિરમાં પૂજા કરી. આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરશે અને સરહદ સુરક્ષા, વેપાર, કનેક્ટિવિટી અને પ્રાદેશિક સહયોગ જેવા મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે.
મ્યાનમારના રાષ્ટ્રપતિ યુ મીન આંગ હ્લેઇંગ શનિવારે બિહારના બોધગયા પહોંચ્યા. ભારત સરકારે તેમની મુલાકાતનું સ્વાગત કર્યું, તેને બંને દેશો વચ્ચેના ઊંડા આધ્યાત્મિક, ઐતિહાસિક અને લોકો વચ્ચેના સંબંધોનું પ્રતીક ગણાવ્યું. રાષ્ટ્રપતિ હ્લેઇંગની મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે તેમણે તાજેતરમાં જ મ્યાનમારનું રાષ્ટ્રપતિ પદ સંભાળ્યું છે. બોધગયા પહોંચ્યા બાદ, બિહારના રાજ્યપાલ લેફ્ટનન્ટ જનરલ સૈયદ અતા હસનૈને એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કર્યું.
બોધગયામાં મહાબોધિ મંદિરની મુલાકાત લીધી
ભારત પહોંચ્યા પછી રાષ્ટ્રપતિ મીન આંગ હ્લેઇંગે બોધગયામાં પવિત્ર મહાબોધિ મંદિરની મુલાકાત લીધી. તે એક મુખ્ય બૌદ્ધ તીર્થસ્થાન અને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સ્થળ છે. બૌદ્ધ ધર્મ સાથેના ઐતિહાસિક અને આધ્યાત્મિક સંબંધોને કારણે આ મુલાકાતનું વિશેષ મહત્વ છે. રાષ્ટ્રપતિ મીન આંગ હ્લેઇંગની મુલાકાત 30 મે થી 2 જૂન સુધી ચાલશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના આમંત્રણ પર તેમનો વર્તમાન પદ સંભાળ્યા પછી મ્યાનમારના રાષ્ટ્રપતિની આ પહેલી ભારત મુલાકાત છે.
વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ મુલાકાત દરમિયાન, ભારત અને મ્યાનમાર વચ્ચે સરહદ સુરક્ષા, કનેક્ટિવિટી, વેપાર અને અન્ય દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓ પર વ્યાપક ચર્ચા થશે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને લગતા તમામ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતનો ઉદ્દેશ્ય મ્યાનમાર સાથેના તેના મૈત્રીપૂર્ણ અને સભ્યતાપૂર્ણ સંબંધોને વધુ આગળ વધારવાનો છે. જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે વેપાર અને રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રાષ્ટ્રપતિની મુલાકાતમાં ખાસ કાર્યક્રમોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
1 જૂને વડા પ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત
રાષ્ટ્રપતિ મિન આંગ હ્લેઇંગ 1 જૂને નવી દિલ્હીમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરશે. બંને નેતાઓ દ્વિપક્ષીય સંબંધોની સમીક્ષા કરશે અને સંરક્ષણ, વેપાર, કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ્સ અને પ્રાદેશિક સહયોગ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે. રાષ્ટ્રપતિ નવી દિલ્હીમાં એક ખાસ વ્યાપાર મંચમાં પણ ભાગ લેશે, જ્યાં બંને દેશોના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહેશે. રાષ્ટ્રપતિની મુલાકાત 2 જૂને મુંબઈમાં સમાપ્ત થશે, જ્યાં તેઓ ભારે ઉદ્યોગ કાર્યક્રમો, વ્યાપારિક બેઠકોમાં હાજરી આપશે અને વિવિધ ઔદ્યોગિક સ્થળોની મુલાકાત લેશે.
ભારત માટે મ્યાનમાર કેમ મહત્વપૂર્ણ છે?
મ્યાનમાર ભારતનો એક મહત્વપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક પાડોશી છે. બંને દેશો આશરે 1,640 કિલોમીટરની સરહદ ધરાવે છે, જે ઉત્તરપૂર્વ ભારતના અનેક રાજ્યો, ખાસ કરીને નાગાલેન્ડ અને મણિપુરને જોડે છે. સુરક્ષા નિષ્ણાતોના મતે, સરહદ સુરક્ષા, બળવાખોરી વિરોધી નિયંત્રણ, કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ્સ અને વેપાર સહયોગ બંને દેશોના સંબંધોમાં મુખ્ય મુદ્દાઓ છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે આ મુલાકાત દરમિયાન સંરક્ષણ સહયોગ અને વેપાર સંબંધોને વિસ્તૃત કરવા પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવશે.