રાજસ્થાનમાં કુદરતનો પ્રકોપ: રણપ્રદેશમાં ઉઠ્યું રેતનું ભયાનક વાવાઝોડું

છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સૂર્યની આકરી ગરમી અને હીટવેવની ભઠ્ઠીમાં શેકાઈ રહેલા રાજસ્થાનમાંથી હવામાનનો એક અત્યંત ચોંકાવનારો અને ડરામણો વીડિયો સામે આવ્યો છે. શનિવારે રાજ્યના હવામાનમાં અચાનક એવો પલટો આવ્યો કે કુદરતનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોઈને લોકોના શ્વાસ અધ્ધર થઈ ગયા હતા. ખાસ કરીને પાકિસ્તાન સરહદને અડીને આવેલા શ્રીગંગાનગર, ચૂરુ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં આકાશને આંબતું રેતનું એક વિશાળ વાવાઝોડું (બવંડર) ધસી આવ્યું હતું. આ બવંડર એટલું પ્રચંડ અને ભયાનક હતું કે જોતજોતામાં બપોરના સમયે જ આખા વિસ્તારમાં ઘનઘોર અંધકાર છવાઈ ગયો હતો.
भीषण गर्मी के बीच मौसम का यू-टर्न
राजस्थान में धूल भरी आंधी का कहर!
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और सीकर में धूल का गुबार छा गया। कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया और वाहनों को लाइट जलाकर चलना…
ઝીરો વિઝિબિલિટી: ધોળેદહાડે હાઈવે પર વાહનો થંભી ગયા
સ્થાનિક અહેવાલો અનુસાર, જ્યારે આ રેતનું તોફાન ત્રાટક્યું ત્યારે વિઝિબિલિટી ઘટીને લગભગ ઝીરો (શૂન્ય) થઈ ગઈ હતી. રસ્તા પર પસાર થઈ રહેલા વાહનચાલકોને આગળનું કશું જ દેખાતું બંધ થઈ ગયું હતું, જેના કારણે હાઈવે અને આંતરિક રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક જામ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ધોળેદહાડે વાહનચાલકોએ અકસ્માતથી બચવા માટે પોતાના વાહનોની હેડલાઈટ્સ અને ઈમરજન્સી લાઈટો ઓન કરવી પડી હતી અને અનેક લોકોએ વાહનો રસ્તાની સાઈડમાં ઊભા રાખી દીધા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર આ ભયાનક વાવાઝોડાના વીડિયો વાયરલ થતાં જ લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે.
Sikar, Rajasthan: The city witnesses a sudden change in weather, accompanied by gusty winds and dark clouds.
૪૮ ડિગ્રીના ટોર્ચર વચ્ચે વરસાદની એન્ટ્રી, પારો ૮ ડિગ્રી ગગડ્યો
રાજસ્થાનના ચૂરુ અને શ્રીગંગાનગર સહિતના વિસ્તારોમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પારો સતત 45 ડિગ્રીથી લઈને 48 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે નોંધાતો હતો, જેના કારણે આ શહેરો દેશના સૌથી ગરમ વિસ્તારોની યાદીમાં ટોપ પર હતા. જો કે, આ ધૂળના તોફાન બાદ વાતાવરણમાં કાળાડિબંગ વાદળો ઘેરાયા હતા અને અનેક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડ્યો હતો. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ વરસાદ અને તેજ પવનના કારણે તાપમાનમાં સીધો જ 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો મોટો કડાકો બોલી ગયો છે, જેનાથી સ્થાનિક લોકોને અસહ્ય ગરમી અને લૂ (Heatwave) માંથી બહુ મોટી રાહત મળી છે.
Sri Ganganagar, Rajasthan: Weather conditions changed across the district, with strong dust storms and gusty winds affecting areas including Sri Ganganagar, Sri Karanpur, Raisinghnagar, Gajsinghpur, and Binjbaila.
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ બન્યું કારણ, દિલ્હી-NCR સુધી પહોંચશે ધૂળ
હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં સક્રિય થયેલા શક્તિશાળી પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) ના કારણે રાજસ્થાનના વાતાવરણમાં આ મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. આ સિસ્ટમની અસર હજુ આગામી 29 મે થી લઈને 31 મે સુધી જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે રાજસ્થાનમાં ઉઠેલી આ ધૂળની ડમરીઓ અને તેજ પવનની અસર આગામી કલાકોમાં પાડોશી રાજ્ય હરિયાણા અને રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી-NCR સુધી પણ પહોંચી શકે છે, જેના કારણે ત્યાં પણ ધૂળભરી આંધી ચાલવાની પ્રબળ શક્યતા છે.
વહીવટીતંત્રનું એલર્ટ: ખેડૂતો અને નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અપીલ
હવામાન વિભાગની આ આગાહીને પગલે સ્થાનિક પ્રશાસન પણ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. તીવ્ર પવન અને આંધીના કારણે પારો આગામી દિવસોમાં હજુ 2 થી 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલો વધુ નીચે જઈ શકે છે, જેનાથી લૂની સ્થિતિ નબળી પડશે. જો કે, વહીવટીતંત્રે સામાન્ય નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે વાવાઝોડા અને તેજ પવન દરમિયાન વીજળીના થાંભલા, મોટા વૃક્ષો કે હોર્ડિંગ્સ નજીક ઊભા ન રહેવું અને બહુ જરૂરી ન હોય તો ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળવું. આ ઉપરાંત, બદલાતા હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂતોને પણ પાકની સુરક્ષા માટે હવામાન વિભાગના તાજા બુલેટિન પર સતત નજર રાખવાની કડક સલાહ આપવામાં આવી છે.