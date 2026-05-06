હવામાનમાં મોટો ફેરફાર: આવતા અઠવાડિયે ફરી આકરા તેવર બતાવશે કુદરત

ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ (IMD) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી તાજેતરની આગાહી મુજબ, આવનારા અઠવાડિયે ભારતના હવામાનમાં અનેક મોટા ઉલટફેર જોવા મળવાના છે. એક તરફ ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં ધૂળની ડમરીઓ અને ગાજવીજ સાથે વાવાઝોડાનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, તો બીજી તરફ પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં કાળઝાળ ગરમી અને હીટવેવ (લૂ) નો પ્રકોપ વધવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. IMD ના જણાવ્યા અનુસાર, 10 થી 12 મે દરમિયાન જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને દિલ્હીમાં 40 થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
દક્ષિણ અને પૂર્વોત્તર ભારતમાં પણ હવામાનનો મિજાજ બદલાયો છે. કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં આગામી 6 થી 7 દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે છેલ્લા 24 કલાકમાં કેરળના કેટલાક ભાગોમાં 11 થી 20 સેન્ટિમીટર જેટલો ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. પૂર્વોત્તર ભારતમાં અરૂણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને મેઘાલયમાં પણ વ્યાપક વરસાદ અને કેટલીક જગ્યાએ અતિભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ વરસાદી માહોલને કારણે ગરમીમાંથી થોડી રાહત મળશે પરંતુ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભેજનું પ્રમાણ વધતા ઉમસનો અનુભવ થશે.
ગરમીના મોરચે વાત કરીએ તો, દેશના ઘણા ભાગોમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસને પાર કરી ગયો છે. તેલંગાણા, રાયલસીમા અને મહારાષ્ટ્રના વિદર્ભમાં ગરમીનું જોર વધ્યું છે. ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રના વર્ધામાં દેશનું સૌથી વધુ 43.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. મૌસમ વિભાગના મતે 9 થી 11 મે દરમિયાન પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં ભીષણ લૂ ફૂંકાશે. ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો અને ગોવા-કોંકણમાં પણ અસહ્ય ગરમી અને બફારાને કારણે લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો થઈ શકે છે.
દિલ્હી-NCR ના હવામાનની વાત કરીએ તો, તાજેતરમાં થયેલી કરા અને વરસાદને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થયો હતો અને હવા પણ શુદ્ધ નોંધાઈ હતી. જોકે, 9 મે સુધીમાં અહીં તાપમાન ફરી વધીને 38 થી 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. બિહાર, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં પણ આગામી 7 દિવસ દરમિયાન ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. ખાસ કરીને 6 મેના રોજ બિહારમાં કેટલીક જગ્યાએ કરા પડી શકે છે, જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળના મેદાની વિસ્તારોમાં 9 મેના રોજ 60 થી 70 કિલોમીટરની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.