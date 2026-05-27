રાજસ્થાનની SRH ને 47 રને કચડીને ક્વોલિફાય-2 માં એન્ટ્રી

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL 2026) હવે તેના અંતિમ ચરણ તરફ આગળ વધી રહી છે ત્યારે પ્લેઓફની મેચોમાં ભારે રોમાંચ જોવા મળી રહ્યો છે. બુધવારે ન્યૂ ચંદીગઢના મુલ્લાંપુર સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા હાઈ-વોલ્ટેજ એલિમિનેટર મુકાબલામાં રાજસ્થાન રોયલ્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને 47 રનથી કારમી હાર આપીને શાનદાર જીત મેળવી છે. આ મેચની શરૂઆતથી જ રાજસ્થાનની ટીમ ફ્રન્ટફૂટ પર જોવા મળી હતી અને ત્રણેય ડિપાર્ટમેન્ટમાં હૈદરાબાદ પર સંપૂર્ણ દબદબો બનાવી રાખ્યો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા રાજસ્થાન રોયલ્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 243 રનનો પહાડ જેવો સ્કોર ઉભો કર્યો હતો. જેના જવાબમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની મજબૂત બેટિંગ લાઇન-અપ પત્તાના મહેલની જેમ વિખેરાઈ ગઈ હતી અને ટીમ માત્ર 196 રન જ બનાવી શકી હતી. આ હાર સાથે જ હૈદરાબાદની સફર આ સિઝનમાં અહીં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.

 

વૈભવ સૂર્યવંશી અને ધ્રુવ જુરેલનું બેટિંગ વાવાઝોડું

ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી રાજસ્થાન રોયલ્સના બેટ્સમેનોએ મેદાન પર રનનો અંબાર લગાવી દીધો હતો. આ હાઈ-સ્કોરિંગ મેચમાં યુવા ઓપનર વૈભવ સૂર્યવંશીએ (Vaibhav Suryavanshi) શરૂઆતથી જ હૈદરાબાદના બોલરો પર આક્રમણ કર્યું હતું. વૈભવે માત્ર 29 બોલમાં 97 રનની યાદગાર અને ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમીને ઘણા મોટા રેકોર્ડ્સ પોતાના નામે કર્યા હતા. તેની આ વિસ્ફોટક ઇનિંગના કારણે એક સમયે રાજસ્થાનનો સ્કોર 270 ને પાર જાય તેવું લાગી રહ્યું હતું. વૈભવ ઉપરાંત મિડલ ઓર્ડરમાં ધ્રુવ જુરેલે પણ તોફાની બેટિંગ કરી હતી અને માત્ર 21 બોલમાં 50 રનની શાનદાર અડધી સદી ફટકારીને ટીમને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડી હતી.

તબાહ થઈ ગઈ હૈદરાબાદની બેટિંગ, સ્ટાર ખેલાડીઓ ફ્લોપ

244 રનના વિશાળ અને મુશ્કેલ લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમ શરૂઆતથી જ દબાણમાં આવી ગઈ હતી. ટીમની શરૂઆત એટલી ખરાબ રહી કે ઓપનર અભિષેક શર્મા ખાતું ખોલાવ્યા વિના જ શૂન્ય રને પેવેલિયન ભેગો થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ મોટા સ્કોરની આશા જગાવનારા ઇશાન કિશન અને ટ્રેવિસ હેડ જેવા વિસ્ફોટક બેટ્સમેનો પણ સસ્તામાં આઉટ થઈ ગયા હતા.

મિડલ ઓર્ડરમાં હેનરિક ક્લાસેન ટીમની છેલ્લી આશા હતો, પરંતુ રાજસ્થાનના બોલર યશરાજ પુંજાએ ક્લાસેનને આઉટ કરીને મેચને સંપૂર્ણપણે રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફ નમાવી દીધી હતી. હૈદરાબાદની ટીમ નિયમિત અંતરે વિકેટ ગુમાવતી રહી અને આખી ટીમ નિર્ધારિત ઓવરો પૂરી થાય તે પહેલા જ 196 રન પર સમેટાઈ ગઈ હતી.

ક્વોલિફાય-2 માં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટક્કર

એલિમિનેટર મેચમાં આ ધમાકેદાર જીત સાથે રાજસ્થાન રોયલ્સે ક્વોલિફાયર-2 માં પોતાની જગ્યા પાકી કરી લીધી છે. હવે રાજસ્થાનનો આગામી મુકાબલો ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) સામે થશે. આ રોમાંચક મેચમાં જે પણ ટીમ જીત મેળવશે, તે ટીમ રવિવારે અમદાવાદના મેદાન પર રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) સામે આઈપીએલ 2026 ના ટાઇટલ એટલે કે ટ્રોફી માટે ફાઇનલ જંગ રમશે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR