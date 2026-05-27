11 રાજ્યોમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદનું એલર્ટ

દેશના મોટાભાગના વિસ્તારો અત્યારે ભીષણ ગરમી અને આકરી લૂનો સામનો કરી રહ્યા છે, ત્યારે સામાન્ય જનજીવન માટે હવામાન વિભાગ તરફથી એક ખૂબ જ રાહત આપનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના જણાવ્યા અનુસાર, દેશના વાતાવરણમાં અચાનક મોટો પલટો આવવા જઈ રહ્યો છે. દિલ્હી-એનસીઆર, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, રાજસ્થાન અને હિમાચલ પ્રદેશ સહિત દેશના આશરે 11 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડું અને કરા પડવાનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ અણધાર્યા હવામાન પલટાને કારણે ઘણી જગ્યાએ 60 થી 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા છે, જેનાથી તાપમાનમાં મોટો ઘટાડો નોંધાશે.
દિલ્હી-NCR અને ઉત્તર પ્રદેશમાં વરસાદી માહોલ
દેશના પાટનગર દિલ્હી અને તેની આસપાસના વિસ્તારો (NCR) માં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સૂર્યદેવ આકરા પાણીએ જોવા મળી રહ્યા છે. પરંતુ 28 May થી અહીં હવામાનનો મિજાજ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જશે. હવામાન વિભાગના રિપોર્ટ અનુસાર, દિલ્હીમાં ગરજ-ચમક સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડશે અને ધૂળભરી આંધી ચાલવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે.
બીજી તરફ, ઉત્તર પ્રદેશના અનેક વિસ્તારોમાં પણ કુદરત મહેરબાન થશે. યુપીના લખનૌ, વારાણસી, પ્રયાગરાજ, કાનપુર અને ગોરખપુર સહિતના મોટા પ્રદેશોમાં 28 થી 31 May દરમિયાન તેજ વાવાઝોડું ત્રાટકશે અને ભારે વરસાદ થવાનું અનુમાન છે. આ દરમિયાન હવામાન વિભાગે પૂર્વાંચલ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વીજળી પડવાની તેમજ કરા પડવાની કડક ચેતવણી પણ જાહેર કરી છે.
બિહાર અને રાજસ્થાનમાં વાવાઝોડાની એન્ટ્રી, ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર
બિહારમાં પણ હવામાન વિભાગે લોકોને સાવચેત રહેવા જણાવ્યું છે. રાજ્યના કટિહાર, પૂર્ણિયા અને પૂર્વ ચંપારણ સહિતના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને તીવ્ર પવનનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપ 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જે સામાન્ય જનજીવનને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
રાજસ્થાનમાં સક્રિય થઈ રહેલા નવા પશ્ચિમી વિક્ષોભ (Western Disturbance) ના કારણે રણપ્રદેશના હવામાનમાં પલટો આવશે. જયપુર, જોધપુર, અજમેર, બીકાનેર અને કોટા સંભાગમાં જોરદાર ધૂળની ડમરીઓ ઉડવાની સાથે વરસાદી માહોલ સર્જાશે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા હવામાન વિભાગે રાજસ્થાનના અનેક જિલ્લાઓ માટે ‘ઓરેન્જ એલર્ટ’ (Orange Alert) જાહેર કર્યું છે.
પહાડી વિસ્તારો અને દક્ષિણ ભારતમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી
પહાડી રાજ્યો એવા હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં પણ આગામી દિવસોમાં વાતાવરણ ખુશનુમા બની જશે. શિમલા, કુલ્લુ, મંડી, ચમોલી અને રાનીખેત જેવા પ્રખ્યાત પ્રવાસન સ્થળો પર ભારે પવન સાથે વરસાદ અને ઓલાવૃષ્ટિ થવાની સંભાવના છે, જેનાથી અહીં ઠંડક પ્રસરી જશે.
મહારાષ્ટ્રના વિદર્ભ ક્ષેત્રમાં પણ ગરમીનો પ્રકોપ ચરમસીમાએ છે, જ્યાં નાગપુર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં તાપમાનનો પારો 46 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયો છે. જો કે, વિદર્ભના લોકોને પણ 29 May થી વરસાદ અને ગરજ-ચમક સાથે ગરમીમાંથી મોટી રાહત મળવાની આશા છે. અહીં પણ યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યા છે.
આ ઉપરાંત પૂર્વત્તર રાજ્યો જેવા કે આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર અને મિઝોરમમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ અને વીજળીના કડાકા સાથે તોફાન આવવાની આશંકા છે. દક્ષિણ ભારતના તેલંગાણામાં પણ ભીષણ ગરમીના દોર બાદ હવે પ્રી-મોન્સૂન (Pre-Monsoon) વરસાદ દસ્તક દેવા જઈ રહ્યો છે. હૈદરાબાદ સહિત આસપાસના જિલ્લાઓમાં 28 May થી હળવા વરસાદી ઝાપટાં શરૂ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે.