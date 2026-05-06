તમિલનાડુમાં સત્તાનો પેચ ફસાયો: વિજયનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ ટળ્યો

તમિલનાડુમાં ઐતિહાસિક જીત મેળવ્યા બાદ પણ થલપતિ વિજય માટે મુખ્યમંત્રીની ખુરશી સુધી પહોંચવાનો માર્ગ કાંટાળો સાબિત થઈ રહ્યો છે. ગુરુવારે, 7 May ના રોજ યોજાનારો શપથ ગ્રહણ સમારોહ હાલ પૂરતો મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે. રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરે વિજય પાસે 118 ધારાસભ્યોના સમર્થન પત્રોની માંગ કરી છે, જે આંકડો મેળવવામાં TVK અત્યારે નિષ્ફળ રહી છે. પરિણામે, રાજધાની ચેન્નાઈમાં શપથ ગ્રહણની તૈયારીઓ વચ્ચે હવે રાજકીય ખેંચતાણ તેજ બની છે.
તમિલનાડુના રાજકીય ઈતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય લખવા જઈ રહેલા સુપરસ્ટાર વિજયને અત્યારે બંધારણીય પ્રક્રિયાઓના અવરોધનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ચૂંટણી પરિણામોમાં વિજયની પાર્ટી તમિલગા વેત્રિ કઝગમ (TVK) એ 234 બેઠકોમાંથી 108 બેઠકો જીતીને સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવી છે, પરંતુ સત્તાના જાદુઈ આંકડા 118 થી તે હજુ પણ 10 બેઠક દૂર છે. વિજયે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે 7 May ના રોજ તેઓ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે, પરંતુ રાજ્યપાલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં સુધી લેખિતમાં બહુમતીનું સમર્થન રજૂ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સરકાર બનાવવાની મંજૂરી આપી શકાય નહીં.
રાજ ભવનના સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, વિજયે મંગળવારે અને બુધવારે રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને સરકાર બનાવવાનો દાવો પેશ કર્યો હતો. વિજયે દાવો કર્યો હતો કે તેમની પાસે જરૂરી સમર્થન છે, પરંતુ જ્યારે રાજ્યપાલે દરેક ધારાસભ્યના વ્યક્તિગત સમર્થન પત્રોની માંગ કરી ત્યારે TVK પૂરતા દસ્તાવેજો રજૂ કરી શકી ન હતી. કોંગ્રેસના 5 ધારાસભ્યોએ જાહેર મંચ પરથી વિજયને ટેકો આપવાની વાત કરી છે, છતાં પણ આ આંકડો 113 પર જ અટકી જાય છે. હજુ પણ 5 ધારાસભ્યોનું સમર્થન મેળવવું વિજય માટે અનિવાર્ય છે.
આ રાજકીય ગડમથલ વચ્ચે એવી પણ ચર્ચા છે કે વિજય અત્યારે અપક્ષ ધારાસભ્યો અને અન્ય નાના પ્રાદેશિક પક્ષો સાથે સઘન ચર્ચા કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને VCK અને ડાબેરી પક્ષોના વલણ પર સૌની નજર છે. જોકે, DMK અને AIADMK ના સંભવિત ગઠબંધનની અટકળોએ વિજયની મુશ્કેલીમાં વધારો કર્યો છે. જો આ બંને પક્ષો સાથે મળીને અન્ય નાના પક્ષોને પોતાની તરફ ખેંચવામાં સફળ રહે, તો વિજય માટે સરકાર બનાવવી અશક્ય બની શકે છે. આ જ કારણ છે કે રાજ્યપાલે ઉતાવળમાં શપથ લેવડાવવાને બદલે વિજયને બહુમતી સાબિત કરવા માટે વધુ 1 થી 2 દિવસનો સમય આપ્યો છે.