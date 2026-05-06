SRH vs PBKS : હૈદરાબાદે પંજાબને હરાવ્યું, ટેબલ ટોપર બન્યું

IPL 2026 ની 49મી મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) એ પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) ને 33 રને હરાવીને પોઈન્ટ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કરી લીધું છે. બુધવારે રમાયેલી આ હાઈ-સ્કોરિંગ મેચમાં હૈદરાબાદે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 235 રનનો વિશાળ સ્કોર ખડક્યો હતો, જેના જવાબમાં પંજાબની ટીમ 20 ઓવરમાં 202 રન જ બનાવી શકી હતી. પંજાબ માટે કૂપર કોનલીએ શાનદાર સદી ફટકારી હોવા છતાં તે ટીમને જીત અપાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો.
ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો પંજાબનો નિર્ણય હૈદરાબાદના બેટ્સમેનોએ ખોટો સાબિત કર્યો હતો. હૈદરાબાદની શરૂઆત તોફાની રહી હતી; અભિષેક શર્માએ માત્ર 13 બોલમાં 4 છગ્ગા સાથે 35 રન ફટકારીને પાયો નાખ્યો હતો. ઓપનર ટ્રેવિસ હેડે 38 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. ત્યારબાદ ઈશાન કિશન અને હેનરિક ક્લાસેનનો દબદબો જોવા મળ્યો હતો. ઈશાન કિશને આક્રમક અર્ધસદી (55 રન) ફટકારી હતી, જ્યારે ક્લાસેને માત્ર 43 બોલમાં 69 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી. આ આક્રમક બેટિંગના દમ પર હૈદરાબાદે 4 વિકેટ ગુમાવીને 235 રન બનાવ્યા હતા.
236 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી પંજાબની શરૂઆત અત્યંત ખરાબ રહી હતી. પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંહ અને અય્યર સસ્તામાં આઉટ થઈ જતા પંજાબની ઇનિંગ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ હતી. માર્કસ સ્ટોઈનિસ અને સુયષે રન ગતિ જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તેઓ લાંબુ ટકી શક્યા નહીં. જોકે, એક છેડે કૂપર કોનલીએ હૈદરાબાદના બોલરો પર આક્રમણ ચાલુ રાખ્યું હતું. કોનલીએ માત્ર 59 બોલમાં 8 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 107 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ સામે છેડે યોગ્ય સાથ ન મળતા પંજાબ 202 રન સુધી જ પહોંચી શક્યું હતું.
આ જીત સાથે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ હવે 11 મેચમાં 14 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગયું છે. બીજી તરફ, સિઝનની શરૂઆતમાં અજેય જણાતી પંજાબ કિંગ્સની ટીમ હવે સતત હારનો સામનો કરી રહી છે અને 10 મેચમાં 13 પોઈન્ટ સાથે બીજા ક્રમે સરકી ગઈ છે. હૈદરાબાદની આ જીતે પ્લેઓફની રેસને વધુ રસપ્રદ બનાવી દીધી છે.