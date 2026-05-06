ચૂંટણી પરિણામ બાદ સંજય રાઉતનું મમતા દીદીને સમર્થન…જાણો શું કહ્યું?

પશ્ચિમ બંગાળમાં હાર છતાં, મમતા બેનર્જીએ રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કરીને લડાઈને લોકશાહી વિરુદ્ધ સરમુખત્યારશાહીની લડાઈમાં ફેરવી દીધી છે. શિવસેના યુબીટી નેતા સંજય રાઉતે દીદીના નિર્ણયને ટેકો આપ્યો છે.જાણો સંજય રાઉતે શું કહ્યું?

પશ્ચિમ બંગાળના ચૂંટણી પરિણામો બાદ રાષ્ટ્રીય રાજકારણ ગરમાયું છે. શિવસેના-યુબીટી નેતા સંજય રાઉતે રાજીનામું ન આપવાના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના નિર્ણયને જોરદાર ટેકો આપ્યો છે. રાઉતે કહ્યું કે મમતા બેનર્જીનું આ પગલું કેન્દ્ર સરકાર અને ચૂંટણી પંચના કાર્યપદ્ધતિ સામે નોંધપાત્ર વિરોધ દર્શાવે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ ફક્ત સત્તાની લાલસા નથી, પરંતુ લોકશાહી બચાવવાની લડાઈ છે.

રાઉતે ચૂંટણી પંચ પર તાનાશાહીનો આરોપ લગાવ્યો. સંજય રાઉતે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારની તાનાશાહી અને ચૂંટણી પંચના પક્ષપાતી વર્તન સામે દેશે એક થવું હવે અનિવાર્ય છે. તેમણે ચૂંટણી પંચની ખૂબ જ કઠોર શબ્દોમાં ટીકા કરી. રાઉતે આરોપ લગાવ્યો કે ચૂંટણી સંસ્થા હવે સંપૂર્ણપણે કેન્દ્ર સરકારની આધીન બની ગઈ છે. તેમણે વિપક્ષી પક્ષોને ભવિષ્યની ચૂંટણી લડવી કે નહીં તે નક્કી કરવા હાકલ કરી.

આ કોઈ જનાદેશ નથી, એક ઊંડું ષડયંત્ર છે: મમતા બેનર્જી
મંગળવારે મમતા બેનર્જીએ જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું નહીં આપે. તેમણે બંગાળ ચૂંટણી પરિણામોને લોકોના ચુકાદા તરીકે સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. બેનર્જીએ દાવો કર્યો હતો કે ષડયંત્રના ભાગ રૂપે ટીએમસીનો પરાજય થયો હતો. ભાજપે 294 સભ્યોની વિધાનસભામાં 207 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે ટીએમસી માત્ર 80 બેઠકો પર સમેટાઈ ગઈ હતી. મમતાએ કહ્યું કે તેમની લડાઈ ભાજપ સાથે નહીં, પરંતુ પક્ષપાતી ચૂંટણી પંચ સાથે છે.

મહારાષ્ટ્રમાં થયેલા વિકાસનો ઉલ્લેખ કરતા
રાઉતે મમતાના નિર્ણયને યોગ્ય ઠેરવવા માટે 2022ના મહારાષ્ટ્ર રાજકીય સંકટનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે યાદ કર્યું કે તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયાધીશે ટિપ્પણી કરી હતી કે જો ઉદ્ધવ ઠાકરે રાજીનામું ન આપ્યું હોત, તો તેમની સરકાર પુનઃસ્થાપિત થઈ શકી હોત. રાઉતે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ફોન કરીને મમતા બેનર્જીને ટેકો આપ્યો હતો. ઓલ ઈન્ડિયા એલાયન્સના લગભગ તમામ ટોચના નેતાઓએ મમતા બેનર્જી સાથે એકતા વ્યક્ત કરી છે.

