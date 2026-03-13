અર્જુન રામપાલ, PETAની ચેન્નાઈના મંદિરને રોબોટિક હાથીની ભેટ

તમિલનાડુ: પ્રખ્યાત અભિનેતા અર્જુન રામપાલ અને પીપલ ફોર ધ એથિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ એનિમલ્સ ઈન્ડિયા (PETA ઈન્ડિયા)એ એક મહત્વનું કાર્ય કર્યું છે. ચેન્નાઈના શ્રી કાંચી મહાસ્વામી વિદ્યા મંદિરને એક યાંત્રિક હાથી, ‘શંકરા’નું દાન કર્યું છે – આ પહેલ મુલમુલ દ્વારા પ્રાયોજિત છે.
શ્રી કાંચી મહાસ્વામી ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ, ડૉ. વી. શંકર; બ્લુ ક્રોસ ઓફ ઈન્ડિયાના સહ-સ્થાપક અને અધ્યક્ષ એમેરિટસ, ડૉ. ચિન્ની કૃષ્ણ; મુલમુલના પ્રતિનિધિ, નિવેદિતા; અને કાંચી મહાસ્વામી વિદ્યા મંદિરના વિદ્યાર્થીઓ અને ભક્તોની હાજરીમાં આ કાર્યક્રમ યોજાયો. કલાઈમામણિ પુરસ્કાર વિજેતા પ્રખ્યાત અભિનેત્રી રેવતી શંકરન દ્વારા ‘શંકરા’નું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. શંકરાનો ઉપયોગ મંદિરમાં સલામત, ક્રૂરતા-મુક્ત રીતે પરંપરાગત વિધી કરવા માટે કરવામાં આવશે. જે વાસ્તવિક હાથીઓને જંગલોમાં તેમના પરિવારો સાથે રહેવામાં મદદ કરશે.મંદિરમાં જીવંત હાથીઓ ક્યારેય રાખવા કે ભાડે ન લાવવા પડે. તેવા કરુણાપૂર્ણ નિર્ણયને માન્યતા આપવા માટે PETA ઈન્ડિયા દ્વારા આ પહેલ કરવામાં આવી હતી. આ નવા હાથી સહિત PETA દ્વારા તમિલનાડુમાં ત્રણ યાંત્રિક હાથી દાન આપવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, PETA ઇન્ડિયાએ દેશભરમાં 23 રોબોટિક હાથીઓનું દાન કર્યું છે. યાંત્રિક હાથીનું ઉદ્ઘાટન સમારોહ અને ઓયિલ્ટ્ટમ, મયિલ્ટ્ટમ, કરગટ્ટમ અને પુલિઅટ્ટમ પ્રદર્શન સાથે કરવામાં આવ્યું હતું.અભિનેતા અર્જુન રામપાલે કહ્યું, “શ્રી કાંચી મહાસ્વામી વિદ્યા મંદિરમાં આ વિચારશીલ પહેલનો ભાગ બનવું એ એક સૌભાગ્યની વાત છે. આપણા મંદિરો શ્રદ્ધા, શક્તિ અને પરંપરાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે – પરંતુ તે આપણને કરુણાની પણ યાદ અપાવે છે. હું PETA ઇન્ડિયાને આ જીવંત-કદના યાંત્રિક હાથીને ભેટ આપવા બદલ પ્રશંસા કરું છું, જે ખાતરી કરે છે કે પવિત્ર વિધિઓ ગૌરવ અને સલામતી સાથે ચાલુ રહી શકે છે. જ્યારે આપણે બધા જીવોનું રક્ષણ અને આદર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે ભગવાનને માન આપીએ છીએ.”
કલાઈમામણી પુરસ્કાર વિજેતા અભિનેત્રી રેવતી શંકરને કહ્યું, “મને શંકરાનું ઉદ્ઘાટન કરતા ખરેખર આનંદ થાય છે અને આ અદ્ભુત પહેલ માટે PETAની આભારી છું. સમય બદલાયો છે, હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણી પરંપરાઓ તેમની સાથે વિકસિત થાય. ધાર્મિક વિધિઓ કે ઉજવણીઓ માટે પ્રાણીઓને દુઃખ કે અગવડતાનો સામનો કરવો ન જોઈએ. રોબોટિક હાથી એક પ્રગતિશીલ વિકલ્પ છે, પછી ભલે તે મંદિર સમારોહ માટે હોય કે લગ્ન માટે. હું દરેકને સકારાત્મક રીતે વિચારવા, ટેકનોલોજીને અપનાવવા અને એક સરળ સિદ્ધાંત પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધ રહેવા વિનંતી કરું છું: કોઈ પણ પ્રાણીને ક્યારેય નુકસાન ન થવું જોઈએ.”
શ્રી કાંચી મહાસ્વામી ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ, ડૉ. વી. શંકરે કહ્યું, “આપણું મંદિર ધર્મ, કરુણા અને બધા જીવન માટે આદરનું પ્રતીક છે. આ પહેલની સ્વાગત કરીને, અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે પવિત્ર ધાર્મિક વિધિઓ અને ઉજવણીઓ આ મૂલ્યો સાથે સુસંગત હોય. શંકરા, યાંત્રિક હાથી, આપણને પરંપરાને એવી રીતે જાળવી રાખવાની મંજૂરી આપે છે જે ભગવાનની રચનાઓ પ્રત્યેની જવાબદારીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. અમને આશા છે કે તે ઘણા લોકો માટે કરુણા સાથે શ્રદ્ધા સ્વીકારવા માટે પ્રેરણા તરીકે કામ કરશે.”
“આ પહેલ સુંદર રીતે દર્શાવે છે કે સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કરતી વખતે નવીનતા પ્રાણીઓનું રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકે છે” મુલમુલના અનુરાધા મોદી કહે છે. “મુલમુલમાં, અમે બધા જીવો માટે દયામાં માનીએ છીએ. અમને PETA ઇન્ડિયા સાથે ભાગીદારી કરીને યાંત્રિક હાથી શંકરને કાંચી મહાસ્વામી વિદ્યા મંદિર લાવવાનો ગર્વ છે, જેથી પવિત્ર વિધિઓ ચાલુ રહે અને વાસ્તવિક હાથીઓ જીવનભર કેદ અને દુઃખમાંથી બચી જાય.”હાથીઓ બુદ્ધિશાળી, સક્રિય અને સમૂહમાં રહેતા જંગલી પ્રાણીઓ છે. કેદમાં, તેમને માર મારવા, શસ્ત્રો અને બળનો ઉપયોગ કરીને સરઘસમાં ઉપયોગ કરવાની તાલીમ આપવામાં આવે છે. મંદિરો અને અન્ય સ્થળોએ બંદી બનાવવામાં આવેલા મોટાભાગના હાથીઓને કલાકો સુધી કોંક્રિટમાં સાંકળોથી બાંધી રાખવાને કારણે પગની પીડાદાયક સમસ્યાઓ અને પગના ઘાથી પીડાય છે. મોટાભાગના હાથીઓને પૂરતો ખોરાક, પાણી, પશુચિકિત્સા સંભાળ અને કુદરતી જીવનનો કોઈ પણ દેખાવ નકારવામાં આવે છે. આ નરકની પરિસ્થિતિઓમાં, ઘણા હાથીઓ ખૂબ જ હતાશ થઈ જાય છે અને મારપીટ કરે છે, ઘણીવાર મહાવત્સ અથવા અન્ય માનવો અથવા પ્રાણીઓને મારી નાખે છે.યાંત્રિક હાથી 3-મીટર ઊંચા હોય છે અને 500 કિલોગ્રામ વજન ધરાવે છે. તે રબર, ફાઇબર, ધાતુ, જાળી, ફીણ અને સ્ટીલથી બનેલા હોય છે અને પાંચ મોટર પર ચાલે છે. યાંત્રિક હાથી વાસ્તવિક હાથીની જેમ દેખાય છે, અનુભવે છે અને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તે માથું હલાવી શકે છે, કાન અને આંખો પટપટાવી શકે છે, પૂંછડી હલાવી શકે છે, સૂંઢ ઉંચી કરી શકે છે અને પાણી પણ છાંટી શકે છે. તેના પર ચઢી શકાય છે, અને પાછળની બાજુએ બેઠક લગાવી શકાય છે. તેમને ફક્ત વીજળીથી પ્લગ કરીને ચલાવી શકાય છે. તેમને શેરીઓમાં લઈ જઈ શકાય છે અને વ્હીલબેઝ પર બેસાડી શકાય છે, જેનાથી તેમને ધાર્મિક વિધિઓ અને સરઘસો માટે ખસેડવામાં અને ધકેલવામાં સરળતા રહે.