TDPનું એલાનઃ સામાન્ય ચૂંટણીમાં મહિલાઓને મળશે 33 ટકા અનામત

અમરાવતી: તેલગુ દેશમ પાર્ટી (TDP) એ પોતાની સૌથી મોટી બેઠક ‘મહાનાડુ’માં ઐતિહાસિક જાહેરાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે 2029ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં મહિલાઓને 33 ટકા ટિકિટ આપવામાં આવશે. TDPના કાર્યકારી અધ્યક્ષ અને મંત્રી નારા લોકેશે પાર્ટીમાં મહિલાઓને 33 ટકા આરક્ષણ આપવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો.

તેમણે કહ્યું હતું કે TDP મહિલાઓની વિશાળ રાજકીય ભાગીદારી સાથે નવા રાજકીય યુગની શરૂઆતનો સંકેત આપી રહી છે. દેશના રાજકારણમાં પોતાની જાતની પહેલી અને ઐતિહાસિક જાહેરાત કરતાં તેમણે ‘મહાનાડુ 2026’ના પ્રથમ દિવસે 2029ની સામાન્ય ચૂંટણી માટે મહિલાઓને 33 ટકા પ્રતિનિધિત્વ આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.

“સ્ત્રી શક્તિ” રહ્યો મહાનાડુનો વિષય

આ વર્ષે મહાનાડૂનો વિષય “સ્ત્રી શક્તિ” રાખવામાં આવ્યો હતો, તેથી આ જાહેરાતને ભારતીય રાજકારણમાં મહિલાઓના નેતૃત્વ અને લિંગ સમાનતાની દિશામાં એક મોટી રાજકીય અને વૈચારિક પ્રતિબદ્ધતા તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.

મહિલા આરક્ષણ બિલ વચ્ચે TDPનો મોટો દાવ

આ પ્રસ્તાવ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે સંસદમાં મહિલા આરક્ષણ બિલ હજુ પણ રાજકીય અડચણો અને વિરોધનો સામનો કરી રહ્યું છે. TDPના આ પગલાને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સહમતીની રાહ જોવાને બદલે પોતે ઉદાહરણ પૂરું પાડીને નેતૃત્વ કરવાની કોશિશ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. પાર્ટીએ તાજેતરમાં પોતાની સંગઠનાત્મક રચનામાં પણ મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ વધાર્યું છે. તેના ભાગરૂપે સાંસદ બાયરેડ્ડી શબરીને પાર્ટીની પ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે. આ પગલાને મહિલાઓના નેતૃત્વને વધુ મજબૂત બનાવવાની પાર્ટીની વ્યાપક પહેલનો ભાગ માનવામાં આવી રહ્યો છે.

