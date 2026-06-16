કુદરતનો પ્રકોપ: જાપાન અને ચીનમાં એક જ દિવસે આવ્યા ભયાનક ભૂકંપ

પૃથ્વીના પેટાળમાં ચાલી રહેલી મોટી હલચલને કારણે એશિયાના બે પ્રભાવશાળી દેશોમાં ભૂકંપનો મોટો આંચકો અનુભવાયો છે. મંગળવાર, 16 જૂન 2026 ના રોજ એક પછી એક આવેલા બે શક્તિશાળી ભૂકંપોએ જાપાન અને ચીનને ધ્રુજાવી દીધા છે. યુરોપિયન-મેડિટેરેનિયન સીસ્મોલોજીકલ સેન્ટર (EMSC) ના અહેવાલ મુજબ, પહેલો મોટો ભૂકંપ જાપાનના હોનશૂ દ્વીપના પૂર્વી તટ પાસે દરિયાની અંદર આવ્યો હતો, જેની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 6.0 માપવામાં આવી છે. આ આપત્તિના ગણતરીના સમયમાં જ ચીનના કિંગહાઈ પ્રાંતમાંથી પણ ધરતીકંપના અહેવાલ આવ્યા હતા, જ્યાં ચાઈનીઝ અર્થક્વેક નેટવર્ક સેન્ટર (CENC) ના જણાવ્યા અનુસાર 6.1 ની તીવ્રતાનો અત્યંત તેજ ભૂકંપ નોંધાયો છે.
જાપાનના હોનશૂમાં 6.0 ની તીવ્રતા
જાપાનનો હોનશૂ ક્ષેત્ર દેશનો સૌથી મોટો અને સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દ્વીપ છે, જ્યાં પાટનગર ટોક્યો પણ આવેલું છે. આ દ્વીપના દરિયાઈ તટ પર આવેલા ભૂકંપનો કેન્દ્રબિંદુ સમુદ્રના તળિયે હતું, જેના કારણે તટીય શહેરોમાં આવેલી બહુમાળી ઇમારતો અને ઓફિસો લાંબા સમય સુધી જોરજોરથી હલતી રહી હતી. જો કે, ગનીમત એ રહી કે ભૂકંપ બાદ પ્રશાંત મહાસાગરમાં સુનામી (Tsunami) ની કોઈ મોટી ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી નથી, જેના લીધે લાખો લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. ભૂગર્ભ વૈજ્ઞાનિકોના મતે, પ્રશાંત પ્લેટ (Pacific Plate) અને યુરેશિયન પ્લેટ (Eurasian Plate) વચ્ચે સર્જાયેલા ઘર્ષણને કારણે આ આંચકો આવ્યો છે. જાપાન સંપૂર્ણપણે પેસિફિક ‘Ring of Fire’ પર સ્થિત હોવાથી ત્યાંની મોટાભાગની ઇમારતો ભૂકંપરોધી ટેકનોલોજી (Earthquake-resistant technology) થી બનેલી છે, જેના કારણે આટલા મોટા આંચકા છતાં કોઈ મોટું માળખું ધરાશાયી થયું નથી. તટીય વિસ્તારોમાં આગામી 48 કલાક સુધી લોકોને એલર્ટ રહેવા કહેવાયું છે, કારણ કે હજુ પણ શક્તિશાળી આફ્ટરશોક્સ (Aftershocks) આવવાનો ખતરો તોળાતો રહ્યો છે. પ્રશાસને તકેદારીના ભાગરૂપે બુલેટ ટ્રેન નેટવર્ક અને ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ્સની ટેકનિકલ સુરક્ષા પ્રણાલીઓની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.
ચીનના કિંગહાઈમાં પાયમાલીનો ડર: જમીનની અંદર 35 કિમી ઊંડે કેન્દ્ર
જાપાનની સમાંતરે જ ચીનના ઉત્તરી કિંગહાઈ પ્રાંતમાં આવેલા ભૂકંપે ચીની સરકારની ચિંતામાં મોટો વધારો કર્યો છે. શરૂઆતના અહેવાલોમાં CENC દ્વારા આ ભૂકંપની તીવ્રતા આશરે 5 ની આસપાસ હોવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ અંતિમ વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણમાં તેની વાસ્તવિક તીવ્રતા 6.1 (કેટલાક પ્રારંભિક રિપોર્ટમાં 6.3 સુધી) નોંધાઈ છે, જેને અત્યંત વિનાશક શ્રેણીનો ભૂકંપ ગણવામાં આવે છે. કિંગહાઈ પ્રાંત તિબેટીયન પઠાર (Tibetan Plateau) ની નજીક આવેલો છે, જે ટેક્ટોનિકલી અત્યંત સક્રિય માનવામાં આવે છે. અહીં ભારતીય ટેક્ટોનિક પ્લેટ (Indian Plate) સતત યુરેશિયન પ્લેટને ઉત્તર તરફ ધકેલી રહી છે, જેના લીધે પહાડો અને ફોલ્ટ લાઈનોમાં ભારે દબાણ ઊભું થાય છે. આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ જમીનની સપાટીથી આશરે 35 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ હતું, જેના કારણે આંચકાનો દાયરો ખૂબ મોટો હતો. પહાડી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં માટી અને ઈંટોથી બનેલા જૂના મકાનોની દીવાલોમાં તિરાડો પડવાના અહેવાલો મળ્યા છે. ચીની સરકારે અતિશય કડાકાની ઠંડી અને દુર્ગમ રસ્તાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં ટેન્ટ, ધાબળા અને ઇમરજન્સી તબીબી સામગ્રી સાથે બચાવ ટીમો રવાના કરી દીધી છે.
વૈશ્વિક ટેક્ટોનિક પ્લેટોમાં વધતી હલચલ અને સુરક્ષાનો પડકાર
એક જ દિવસની અંદર એશિયાના બે અગ્રણી આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક કેન્દ્રોમાં 6 કે તેથી વધુની તીવ્રતાના ભૂકંપ આવવા એ સાબિત કરે છે કે પૃથ્વીના પેટાળમાં રહેલી પ્લેટોમાં મોટા પાયે ઉર્જા મુક્ત (Energy Release) થઈ રહી છે. તાજેતરમાં ફિલિપિન્સ અને ઇન્ડોનેશિયામાં આવેલા વિનાશક ભૂકંપો બાદ હવે જાપાન અને ચીનની સક્રિય થયેલી ફોલ્ટ લાઈનો વૈશ્વિક ભૂ-વૈજ્ઞાનિકો માટે ભારે ચિંતાનો વિષય બની છે. બંને દેશો માટે હાલ પહાડી અને અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ અને તાત્કાલિક સહાય પહોંચાડવી એ જ સૌથી મોટો પડકાર છે.