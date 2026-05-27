PM મોદીની કાળઝાળ ગરમીને લઈને દેશવાસીઓને ભાવુક અપીલ

ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં અત્યારે કાળઝાળ ઉનાળો પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવી રહ્યો છે. આકાશમાંથી વરસી રહેલી અગનઝાળ અને રેકોર્ડબ્રેક તાપમાનના કારણે સામાન્ય જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. લોકો ગરમી અને અસહ્ય બફારાથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. દેશમાં સર્જાયેલી આ ગંભીર પરિસ્થિતિ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને સંબોધીને એક ખૂબ જ સંવેદનશીલ અને જરૂરી અપીલ કરી છે. પીએમ મોદીએ લોકોને આ કપરી ઋતુમાં સતર્ક, સાવધ અને એકબીજા પ્રત્યે મદદરૂપ બનવાની નમ્ર વિનંતી કરી છે. વડાપ્રધાને નાગરિકોને પોતાની તબિયતનું ખાસ ધ્યાન રાખવા જણાવ્યું છે. તેમણે નાગરિકોને સલાહ આપી છે કે આ ઋતુમાં શરીરને પૂરેપૂરું હાઈડ્રેટેડ રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યારે પણ કોઈ અનિવાર્ય કામસર ઘરની બહાર નીકળવાનું થાય, ત્યારે પોતાની સાથે પાણીની બોટલ અચૂક સાથે રાખવી. આ ઉપરાંત, બપોરના સમયે જ્યારે સૂર્યનો તાપ સૌથી પ્રચંડ હોય છે, ત્યારે બિનજરૂરી રીતે બહાર નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ.
Different parts of India are witnessing soaring temperatures and the challenges that come with it. This heat is harsh on all of us and I urge you all to take as many precautions as possible. Please stay hydrated, keep water with you when stepping out. Offer a glass of water to…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026
વટેમાર્ગુઓ માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરનારાઓની પીએમએ પ્રશંસા કરી
સમાજમાં પરસ્પર સહયોગની ભાવના પર ભાર મૂકતા વડાપ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, જો શક્ય હોય તો તમારી આસપાસના કોઈ પણ તરસ્યા વ્યક્તિને એક ગ્લાસ ઠંડું પાણી અચૂક પીવડાવો. પીએમ મોદીએ એવા સેવાભાવી લોકોની દિલથી પ્રશંસા કરી હતી, જેઓ આ કાળઝાળ ગરમીમાં રસ્તેથી પસાર થતા રાહદારીઓ અને શ્રમિકોને રાહત આપવા માટે પોતાના ઘર કે દુકાનની બહાર ઠંડા પાણીના માટલા (પરબ) રાખે છે. તેમણે કહ્યું કે આવી નાની સેવા પણ આ ઋતુમાં કોઈનો જીવ બચાવી શકે છે.
પરિવારના વડીલો અને સ્નેહીજનોની વિશેષ કાળજી લો
વૃદ્ધાવસ્થામાં ઉનાળાની આકરી ગરમી સહન કરવી શરીર માટે ખૂબ જ કષ્ટદાયક હોય છે અને આ સિઝનમાં વડીલોને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી તકલીફો થવાનું જોખમ સૌથી વધુ રહે છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને વડાપ્રધાને ખાસ અપીલ કરી છે કે, દરેક નાગરિક પોતાના માતા-પિતા, દાદા-દાદી, નાના-નાની કે અન્ય મોટી ઉંમરના સ્નેહીજનોની તબિયતના સતત સમાચાર લેતા રહે. વડીલોને નિયમિત અંતરે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી કે પ્રવાહી પીવાની સલાહ આપો, તેમને બપોરના તીવ્ર તડકામાં બહાર બિલકુલ ન જવા દો અને ઘરમાં જ વધુમાં વધુ આરામ મળે તેવી વ્યવસ્થા કરો.
અબોલ પશુ-પક્ષીઓ માટે કરો આ એક નાનું પુણ્યનું કામ
માત્ર મનુષ્યો જ નહીં, પરંતુ આ કાળઝાળ ગરમીમાં અબોલ પશુ-પક્ષીઓની હાલત પણ દયનીય બની જતી હોય છે. પીએમ મોદીએ આ અબોલ જીવોની પીડા વહેંચતા દેશના તમામ પરિવારોને એક નાનકડી પણ અત્યંત પ્રભાવશાળી અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, દરેક વ્યક્તિએ પોતાના ઘરની અગાશી, બાલકની, આંગણું, દુકાન કે ઓફિસની બહાર પાણીથી ભરેલું એક નાનું વાસણ (કૂંડું) અચૂક રાખવું જોઈએ, જેથી આ આકરા ઉનાળામાં તરસથી વ્યાકુળ પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓને સરળતાથી પીવાનું પાણી મળી રહે. વડાપ્રધાને અંતમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ ભીષણ ગરમીના સમયગાળામાં આપણે સૌએ પરસ્પર સંવેદનશીલતા અને કરુણા દાખવીને એકબીજાની અને આપણી આસપાસના જીવજંતુઓની રક્ષા કરવી જોઈએ.