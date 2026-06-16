ટાઈમ મેગેઝિનની યાદીમાં સ્મૃતિ મંધાનાની ઐતિહાસિક એન્ટ્રી

વિશ્વ વિખ્યાત ટાઈમ મેગેઝિને મંગળવાર, 16 જૂન 2026 ના રોજ રમત જગત પર ઊંડી છાપ છોડનારા વિશ્વના સૌથી પ્રભાવશાળી ખેલાડીઓ, કોચ અને રોકાણકારોની પ્રતિષ્ઠિત યાદી જાહેર કરી છે. આ યાદીમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટની રન-મશીન ગણાતી સ્મૃતિ મંધાનાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ ગૌરવશાળી સિદ્ધિ મેળવનારા તેઓ સમગ્ર ભારતમાંથી એકમાત્ર એથ્લેટ છે. ડાબોડી બેટ્સમેન સ્મૃતિએ પોતાની આક્રમક બેટિંગ અને શાનદાર નેતૃત્વ ક્ષમતાના આધારે વિશ્વ ક્રિકેટમાં એક નવું સ્થાન હાસિલ કર્યું છે.
ટાઈમ મેગેઝિને ભારતીય સ્ટાર ઓપનર વિશે શું કહ્યું?
મેગેઝિને સ્મૃતિ મંધાનાની પ્રશંસા કરતા લખ્યું છે કે, “મંધાના ડોમેસ્ટિક વનડે મેચમાં બેવડી સદી ફટકારનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા ખેલાડી છે. આ સાથે જ તેઓ ક્રિકેટના ત્રણેય આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટમાં સદી નોંધાવનારી ભારતની પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં કુલ 17 આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ફટકારી છે, જે મહિલા ક્રિકેટના સંયુક્ત રેકોર્ડમાં સૌથી વધુ છે. તેમણે પોતાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ને વર્ષ 2024 અને 2026 માં એમ બે વખત મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) નો ખિતાબ જીતાડ્યો છે. આ ઉપરાંત, ગત વર્ષે વનડે વર્લ્ડ કપ જીતનારી ભારતીય ટીમમાં તેઓ ઉપકેપ્ટન તરીકે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી ચૂક્યા છે.”
અદ્ભુત આંકડા અને મિથુરાજી રાજનો રેકોર્ડ ધ્વસ્ત
વર્ષ 2013 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યુ કરનારી સ્મૃતિ મંધાનાએ અત્યાર સુધીમાં 167 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય, 120 વનડે અને 8 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. તેઓ મહિલા ટી20 ઇન્ટરનેશનલમાં સૌથી વધુ 34 અર્ધસદી (હાફ સેન્ચુરી) ફટકારનારી વિશ્વની પ્રથમ ખેલાડી છે, જ્યારે આ ફોર્મેટમાં 4401 રન સાથે તે બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનારી પ્લેયર છે.
વનડે ક્રિકેટની વાત કરીએ તો, વર્ષ 2025 ના વનડે વર્લ્ડ કપની 9 મેચોમાં મંધાનાએ 54.25 ની શાનદાર સરેરાશથી 434 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 1 સદી અને 2 અર્ધસદી સામેલ હતી. તે ટૂર્નામેન્ટની એક જ સીઝનમાં કોઈ પણ ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા બનાવવામાં આવેલા સૌથી વધુ રન હતા. આ શાનદાર પ્રદર્શન સાથે તેમણે ભારતીય દિગ્ગજ મિથુરાજી રાજનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો હતો, જેમણે વર્ષ 2017 ના વર્લ્ડ કપમાં 409 રન બનાવ્યા હતા. સ્મૃતિ મંધાના અત્યાર સુધીમાં બે વાર આઈસીસી વિમેન્સ ક્રિકેટર ઓફ ધ યર (ICC Women’s Cricketer of the Year) નો એવોર્ડ પણ જીતી ચૂક્યા છે.
યાદીમાં મેસીથી લઈને તેમ્બા બાવુમા સુધીના દિગ્ગજો સામેલ
ટાઈમ મેગેઝિનની આ લિસ્ટમાં સ્મૃતિ મંધાના ઉપરાંત વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય અને મોંઘા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ યાદીમાં અમેરિકન બાસ્કેટબોલના લેજન્ડ લેબ્રોન જેમ્સ, ફૂટબોલના મહાનાયકો લિઓનેલ મેસી અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો, ચીની-અમેરિકન સ્કીયર એલીન ગુ, ટેનિસ સેન્સેશન કાર્લોસ અલ્કારાઝ, બાસ્કેટબોલ ખેલાડી વિક્ટર વેમ્બન્યામા, ગોલ્ફના કિંગ રોરી મેકલોય અને દક્ષિણ આફ્રિકાના ક્રિકેટ કેપ્ટન તેમ્બા બાવુમા જેવા નામી ચહેરાઓ સ્થાન પામ્યા છે.