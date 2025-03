ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં થયેલા મદરેસા વિસ્ફોટમાં JUI-S ચીફનું મોત

પાકિસ્તાન: ખૈબર પખ્તુનખ્વાના અકોરા ખટ્ટકમાં દારુલ ઉલૂમ હક્કાનીયા મદરેસામાં શુક્રવારની નમાજ દરમિયાન એક શક્તિશાળી આત્મઘાતી બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો. જેમાં ઓછામાં ઓછા 6 લોકો માર્યા ગયા અને 20 અન્ય ઘાયલ થયા. આ વિસ્ફોટમાં જમિયત ઉલેમા-એ-ઇસ્લામ-સામી (JUI-S)ના વડા મૌલાના હમીદ-ઉલ-હક હક્કાનીનું મોત થયું હતું, જે સ્વર્ગસ્થ મૌલાના સમી-ઉલ-હકના પુત્ર હતો. મૌલાના સમી-ઉલ-હકને “તાલિબાનના પિતા” તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પ્રાંતીય સરકારે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે.

#BREAKING Suicide bombing inside a mosque in Nowshera district of northwestern Khyber Pakhtunkhwa province #Pakistan several people killed and wounded, local police said pic.twitter.com/kBDwocP8St

ઇસ્લામી નેતા પર લક્ષ્યાંકિત હુમલો

ઐતિહાસિક મદરેસાની અંદર થયેલા આત્મઘાતી હુમલામાં હામિદ-ઉલ-હકના પુત્રનો પણ જીવ ગયો. ખૈબર પખ્તુનખ્વાના મુખ્ય પ્રધાનના માહિતી સલાહકાર બેરિસ્ટર મોહમ્મદ અલી સૈફે એક નિવેદનમાં મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી. પાકિસ્તાનના સ્થાનિક ન્યૂઝ સમાચારોના અહેવાલ મુજબ, ખૈબર પખ્તુનખ્વા આરોગ્ય વિભાગે પેશાવરની તમામ હોસ્પિટલોમાં કટોકટી જાહેર કરી છે.

મૌલાના હમીદ-ઉલ-હક હક્કાની કોણ હતા?

મૌલાના સમી-ઉલ-હકના મોટા પુત્ર હામિદ-ઉલ-હક એક રાજકારણી, ઇસ્લામિક વિદ્વાન અને 2002 થી 2007 સુધી રાષ્ટ્રીય સભાના ભૂતપૂર્વ સભ્ય હતા. પિતાની હત્યા પછી તેમણે જામિયા દારુલ ઉલૂમ હક્કાનીયાના વાઇસ ચાન્સેલર અને JUI-Sના પ્રમુખ તરીકે પણ સેવા આપી હતી. 2023માં, તેમણે ધાર્મિક રાજદ્વારીના ભાગ રૂપે પાકિસ્તાની ધાર્મિક વિદ્વાનોના એક પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ અફઘાનિસ્તાન કર્યું અને તાલિબાન નેતાઓ સાથે વાતચીત કરી. તેમણે અગાઉ દાવો કર્યો હતો કે તેમની મુલાકાતે ઇસ્લામાબાદ અને કાબુલ વચ્ચેના અવિશ્વાસને દૂર કરવામાં મદદ કરી છે.

હક્કાનીયા મદરેસા: એક કુખ્યાત વારસો

1947માં મૌલાના અબ્દુલ હક હક્કાની દ્વારા સ્થાપિત હક્કાનીયા મદરેસા લાંબા સમયથી જેહાદીઓ ઉત્પન્ન કરવા માટે કુખ્યાત છે. તેના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓમાં અફઘાન તાલિબાનના વર્તમાન સેકન્ડ-ઇન-કમાન્ડ સિરાજુદ્દીન હક્કાની અને તાલિબાનના સ્થાપક નેતા મુલ્લા ઓમરનો સમાવેશ થાય છે. કટ્ટરપંથી ઇસ્લામિક જૂથો સાથેના ઐતિહાસિક સંબંધોને કારણે તેને જેહાદ યુનિવર્સિટી કહેવામાં આવે છે.

ભૂતકાળમાં મદરેસાએ વિવાદનો સામનો કરવો પડ્યો છે, તેના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પર ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની વડા પ્રધાન બેનઝીર ભુટ્ટોની હત્યામાં સંડોવણીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે – મદરેસાએ આ આરોપોને સતત નકારી કાઢ્યા છે.

#Pakistan trapped in its own muck

Suicide bombing at Haqqania madrassa in Akora Khattak, Khyber Pakhtunkhwa province, during Friday prayers

Appeared to be a targeted strike on people linked to Taliban. JUI-S chief Maulana Hamid-ul-Haq and his son linked to the founder of… pic.twitter.com/1BMt1N8fKL

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) February 28, 2025