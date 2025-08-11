આ બંધારણને બચાવવા માટેની લડતઃ રાહુલ ગાંધી

નવી દિલ્હીઃ લોકસભા અને રાજ્યસભા બન્ને ગૃહોના વિરોધ પક્ષના સાંસદોએ સોમવારે સંસદ ભવન ખાતે આવેલા મકર દ્વારથી ચૂંટણી પંચની કચેરી સુધી માર્ચ કાઢી હતી. આ માર્ચ સવારે 11:30 વાગ્યે શરૂ થઈ અને ટ્રાન્સપોર્ટ ભવનમાંથી પસાર થઈ હતી. દિલ્હી પોલીસે આ માર્ચને અટકાવી હતી. કોંગ્રેસ સાંસદ શશિ થરુર કહે છે, મારા માટે આ મુદ્દો ખૂબ સરળ છે. રાહુલ ગાંધી એ કેટલાક ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે, તે ગંભીર જવાબના હકદાર છે. ચૂંટણી પંચની માત્ર દેશ પ્રત્યે જ નહીં, પરંતુ પોતાના પ્રત્યે પણ જવાબદારી છે કે દેશની પ્રજાના મનમાં અમારી ચૂંટણીની વિશ્વસનીયતા અંગે કોઈ સંશય ન રહે. ચૂંટણી સમગ્ર દેશ માટે મહત્વની છે. આપણું લોકશાહી એટલું અમૂલ્ય છે કે તેને આ સંશયથી જોખમમાં મૂકી શકાય નહીં કે ક્યાંક ડુપ્લિકેટ મતદાન તો નથી, ક્યાંક ઘણાં સરનામાં તો નથી કે ક્યાંક ખોટા મત તો નથી. જો લોકોના મનમાં કોઈ સંશય છે, તો તેનો ઉકેલ કરવો જોઈએ. આ પ્રશ્નોના જવાબ મળી શકે છે, પરંતુ તે જવાબ વિશ્વસનીય હોવા જોઈએ. મારી માત્ર એટલું જ વિનંતી છે કે ચૂંટણી પંચ આ પ્રશ્નોને લઈને તેનો ઉકેલ કરે.
અખિલેશ યાદવ બેરિકેડ પરથી કૂદ્યાસમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ દિલ્હી પોલીસે બિહારની મતદાર યાદીના ખાસ ઘનિષ્ઠ પુનરીક્ષણ (SIR) અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં મતદાર ઠગાઈના આક્ષેપોના વિરોધમાં સંસદથી ભારત ચૂંટણી પંચ સુધી માર્ચ કાઢી રહેલા ઈન્ડિયા બ્લોકના નેતાઓને અટકાવ્યા ત્યારે પોલીસના બેરિકેડ પરથી કૂદી ગયા. દિલ્હી પોલીસે રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા, સંજય રાઉત અને સાગરીકા ઘોષ સહિત અન્ય ઈન્ડિયા બ્લોક સાંસદોને ધરપકડમાં લીધા હતા.
મલ્લિકાર્જુન ખડગેની ધરપકડ
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષને પોલીસે ધરપકડમાં લીધા. આજે મત ચોરીના વિરોધમાં ઈન્ડિયા ગઠબંધનના સાંસદો ચૂંટણી પંચ સુધી માર્ચ કાઢી રહ્યા હતા. મોદીએ પોલીસ મોકલીને તેમની અવાજ દબાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ તાનાશાહ સરકાર યાદ રાખે — અમે ડરવાના નથી, લોકશાહીની રક્ષા માટે અડગ રહીશું.