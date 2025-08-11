જુઓ વીડિયો: અસિત મોદી અને દયાબેન એકબીજાને પગે લાગ્યા

‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ એ ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીના સૌથી સફળ શોમાંનો એક છે. આ લોકપ્રિય સિટકોમે ઘણા સ્ટાર્સને ઓળખ આપી છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘણા કલાકારોએ પણ આ સિરિયલને અલવિદા કહી દીધું છે, જેમાં દયાબેન એટલે કે દિશા વાકાણીનો સમાવેશ થાય છે. નિર્માતાઓ લાંબા સમયથી દિશા વાકાણીને શોમાં પાછા લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા અને ચાહકો પણ તેના પાછા ફરવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ દિશા વાકાણીને તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં પાછા લાવવાના અસિત મોદીના તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા. એવામાં અસિત મોદીએ એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેને જોયા પછી ચાહકો ફરી એકવાર આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે દિશા ટૂંક સમયમાં શોમાં પાછા ફરી શકે છે.
અસિત મોદીએ દિશા વાકાણીને રાખડી બાંધી
વાસ્તવમાં, અસિત મોદીએ તાજેતરમાં એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં દિશા વાકાણી પણ તેમની સાથે જોવા મળી રહી છે. રક્ષાબંધન પ્રસંગે અસિત મોદી દિશા વાકાણીને મળ્યા હતા અને તેમને રાખડી પણ બાંધી હતી. આ દરમિયાન તેમની પત્ની નીલા મોદી પણ તેમની સાથે હતી. બધા પરંપરાગત પોશાકમાં જોવા મળ્યા હતા. વીડિયોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે દિશા હવે તારક મહેતાનો ભાગ ન હોવા છતાં, અસિત મોદી સાથે તેમનો પ્રેમાળ ભાઈ-બહેનનો સંબંધ યથાવત છે.
વીડિયો શેર કરતી વખતે અસિત મોદીએ ખૂબ જ સુંદર કેપ્શન પણ લખ્યું છે. તેમણે વીડિયોના કેપ્શનમાં લખ્યું છે,’કેટલાક સંબંધો ભાગ્ય દ્વારા બનેલા હોય છે… તે લોહીનો સંબંધ નથી, પણ હૃદયનો સંબંધ છે! #dishavakani ફક્ત અમારી ‘દયા ભાભી’ નથી, પણ મારી બહેન છે. વર્ષોથી હાસ્ય, યાદો અને નિકટતા વહેંચતો આ સંબંધ પડદાની બહાર ગયો છે. આ રાખડી, એ જ અતૂટ વિશ્વાસ અને એ જ ઊંડો સ્નેહ ફરી એકવાર અનુભવાયો… આ બંધન હંમેશા આજે જેટલું મધુર અને મજબૂત રહે તેવી પ્રાર્થના.’
યુઝર્સ પણ આ વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. અસિત મોદી દ્વારા શેર કરાયેલા વીડિયો પર ઘણા યુઝર્સે પ્રતિક્રિયા આપી અને આશા વ્યક્ત કરી કે દિશા વાકાણી ટૂંક સમયમાં તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં પાછા ફરી શકે છે. વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપતા એક યુઝરે લખ્યું, ‘દયાબેન ગુમ થઈ રહી છે, તે ક્યારે પાછી ફરી રહી છે?’ બીજાએ લખ્યું, ‘દયા ભાભી જલ્દી પાછી આવો, બધા તમને યાદ કરી રહ્યા છે.’ બીજા યુઝરે લખ્યું,’હવે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં દયાબેનની વાપસી નિશ્ચિત છે.’ જોકે, તાજેતરમાં જ અસિત મોદીએ દયાબેનના શોમાં પાછા ફરવા વિશે વાત કરી હતી અને કહ્યું હતું કે તે હવે આ પાત્ર માટે નવી અભિનેત્રી શોધી રહ્યા છે.