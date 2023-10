ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં ઉદઘાટન સમારંભ નહીં યોજાવાની શક્યતા

નવી દિલ્હીઃ નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં પાંચ ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહેલા ICC ક્રિકેટ વિશ્વ કપ ટુર્નામેન્ટ પહેલાં આ વર્ષે કોઈ ઉદઘાટન સમારોહ નહીં યોજવામાં આવે, એવું રેવ સ્પોર્ટનો અહેવાલ કહે છે. જોકે વિશ્વ કપનો પ્રારંભ ગયા વર્લ્ડ કપના બે ફાઇનલિસ્ટ ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુ ઝીલેન્ડની મેચથી થશે.

સામાન્ય રીતે મોટી ટુર્નામેન્ટો માટે ઉદઘાટન સમારોહ યોજવાની પરંપરા છે. જોકે બોર્ડ ઓફ કન્ટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા (BCCI)એ ચોથી ઓક્ટોબરે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ઉદઘાટન સમારોહની યોજના બનાવી હતી. આ આયોજિત સમારંભમાં રણવીર સિંહ, અરિજિત સિંહ, તમન્ના ભાટિયા, શ્રેયા ઘોષાલ અને આશા ભોસલે જેવા બોલીવૂડ સ્ટાર અને સિંગર ભાગ લેવાના હતા. આ ઉપરાંત વિશ્વ કપના ઉદઘાટન સમારંભમાં ફટાકડાની આતિશબજા અને લેસર શો પણ યોજાવાનો હતો.

R Ashwin replaces injured Axar Patel in the 15-member squad.

We wish Axar a speedy recovery 👍 👍#TeamIndia's final squad for the ICC Men's Cricket World Cup 2023 is here 🙌#CWC23 pic.twitter.com/aejYhJJQrT

