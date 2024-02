અનુષ્કા અને કોહલીના જીવનમાં ફરી ‘વસંત’ આવશે

નવી દિલ્હીઃ દિગ્ગજ ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી અને બોલીવૂડની મશહૂર એક્ટ્રેસ અનુષ્કા શર્મા બીજી વાર માતા-પિતા બનવાનાં છે. જોકે કપલે બીજા બાળકની સત્તાવાર જાહેરાત નહોતી કરી, પણ અહેવાલો કહે છે કે અનુષ્કા શર્મા થોડા દિવસોમાં બીજા બાળકને જન્મ આપવાની છે. તે તેની ડિલિવરી માટે લંડન ગઈ છે. ઉદ્યોગપતિ હર્ષ ગોએન્કાએ X પર એની માહિતી આપી હતી. એ મુજબ બેબી કોહલી આ વિશ્વમાં ડગ માંડશે, જે પિતાની જેમ ક્રિકેટર અથવા માતાની જેમ એક સફળ એક્ટર બનશે.

હર્ષ ગોએન્કાએ X પર પોસ્ટમાં મેડ ઇન ઇન્ડિયા અને To Be Born In London હેશટેગનો પ્રયોગ કર્યો છે. અનુષ્કા શર્માની પ્રેગનન્સીના સમચાર ઓક્ટોબર, 2023માં સામે આવ્યા હતા. એ વખતે આ સમાચાર વાઇરલ થયા હતા. જાન્યુઆરી, 2024માં એબી ડી વિલિયર્સે એક યુટ્યુબ ચેનલ પર અનુષ્કા શર્માની પ્રેગનન્ટ હોવાના સમાચાર કન્ફર્મ કર્યા હતા.

A new baby is to be born in the next few days! Hope the baby takes India to great heights like the greatest cricketing father. Or will it follow the mother and be a film star? #MadeInIndia #ToBeBornInLondon

— Harsh Goenka (@hvgoenka) February 13, 2024