બે દિવસમાંથી સોનમ વાંગચુકનું મોત થવાની શક્યતાઃ હાઈકોર્ટમાં અરજી

નવી દિલ્હીઃ સામાજિક કાર્યકર અને શિક્ષણ સુધારક સોનમ વાંગચુક દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા અનિશ્ચિત કાળની ભૂખ હડતાળને લઈને દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં એક જનહિત અરજી (PIL) દાખલ કરવામાં આવી છે. આ અરજીમાં કેન્દ્ર સરકારને નિર્દેશ આપવા માગ કરવામાં આવી છે કે વાંગચુકને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે અને તેમનો જાન બચાવવા માટે જરૂર પડે તો તેમને જબરદસ્તી ખોરાક (ફોર્સ-ફીડિંગ) આપવામાં આવે.

આ અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 28 જૂન, 2026થી સોનમ વાંગચુક અન્ય વિદ્યાર્થી કાર્યકરો સાથે જંતર-મંતર ખાતે અનિશ્ચિત કાળની ભૂખ હડતાળ પર બેઠા છે. તે પહેલાં 6 જૂન અને 19 જૂને પણ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં જણાવાયેલી ખામીઓ અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યાં હતાં.

સોનમ વાંગચુકની તબિયત સતત બગડી રહી છે

આ અરજીમાં જણાવાયું છે કે વાંગચુકની તબિયત સતત ખરાબ થઈ રહી છે અને જો ભૂખ હડતાળ ચાલુ રહેશે તો તેમના માટે બે દિવસથી વધુ જીવિત રહેવું મુશ્કેલ બની શકે છે. એ આધારે અદાલતને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે સરકારને તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવાનો આદેશ આપવામાં આવે અને જરૂરી હોય તો તેમનો જાન બચાવવા માટે ફોર્સ-ફીડિંગ કરાવવામાં આવે. આ અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે દરેક નાગરિકનો જીવનનો અધિકાર (ભારતીય બંધારણનું અનુચ્છેદ 21)  સર્વોચ્ચ છે અને રાજ્યની જવાબદારી છે કે તેનો જાન બચાવવા માટે જરૂરી તમામ પગલાં ભરે. આ મામલે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં ટૂંક સમયમાં સુનાવણી થવાની શક્યતા છે.

 CJPના પ્રદર્શનનો રાજકારણ સાથે કોઈ સંબંધ નથી

જંતર-મંતર પર સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળને 17 દિવસ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે. આ અનશન કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનનો ભાગ છે.

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