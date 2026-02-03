સરકારી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓથી નમાજ પઢાવવાના ગંભીર આરોપો

મથુરાઃ ઉત્તર પ્રદેશના મથુરામાં આવેલી એક સરકારી શાળાના પ્રિન્સિપલ પર વિદ્યાર્થીઓને ધર્મ પરિવર્તન કરીને ઇસ્લામ અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો અને શાળામાં રાષ્ટ્રગાન કરાવવાથી રોકવાનો ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે. આ મામલે જિલ્લા બેઝિક શિક્ષણ અધિકારી (BSA)એ પ્રિન્સિપલને સસ્પેન્ડ કરીને તપાસના આદેશ આપ્યા છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ આ મામલો મથુરાના નૌઝીલ વિકાસ ખંડની એક પ્રાથમિક શાળાનો છે, જ્યાં પ્રિન્સિપલ જાન મોહમ્મદ પર ધર્મ પરિવર્તન કરાવવાનો પ્રયાસ કરવાના આરોપો છે. સસ્પેન્શન સાથે તેમને મંત વિકાસ ખંડની એક પ્રાથમિક શાળામાં સ્થાનાંતરિત પણ કરવામાં આવ્યા છે.
એક મહિનામાં આવશે તપાસ રિપોર્ટ
બેઝિક શિક્ષણ અધિકારી રતન કીર્તિએ મામલાની વિગતવાર તપાસ માટે બે સભ્યોની તપાસ સમિતિ રચી છે, જે એક મહિનાની અંદર પોતાની તપાસ રિપોર્ટ રજૂ કરશે. આ કાર્યવાહી ભાજપ મંડલ એકમના અધ્યક્ષ દુર્ગેશ પ્રધાન દ્વારા 30 જાન્યુઆરીએ દાખલ કરાયેલી ફરિયાદ બાદ કરવામાં આવી છે.
રાષ્ટ્રગાન ગાવાથી રોકવાનો આરોપ
ભાજપના નેતાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે પ્રિન્સિપલ વિદ્યાર્થીઓને ઇસ્લામ તરફ પ્રેરિત કરી રહ્યા હતા અને કથિત રીતે તેમને નમાજ પઢવા માટે ઉશ્કેરતા હતા. ફરિયાદમાં આ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રિન્સિપલે હિન્દુ દેવી-દેવતાઓનું અપમાન કર્યું અને શાળાની પ્રવૃત્તિઓ દરમિયાન રાષ્ટ્રગાન ગાવા પર વિદ્યાર્થીઓને ઠપકો આપ્યો હતો.
ઇસ્લામ અપનાવવા માટે પ્રેરણાનો આરોપ
દુર્ગેશ પ્રધાને પોતાની ફરિયાદમાં આરોપ મૂક્યો કે પ્રિન્સિપલે હિન્દુ ધર્મ વિશે અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરી અને વિદ્યાર્થીઓને પોતાનાં માતા-પિતાને ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવવા કહેવા માટે કહ્યું હતું. તેમણે આ પણ દાવો કર્યો કે વિદ્યાર્થીઓને કથિત રીતે એક મસ્જિદમાં જવા માટે કહેવામાં આવ્યું અને એક ઇસ્લામી સંગઠનના સભ્યો આ બાબતે પ્રેરણા આપવા માટે શાળામાં આવ્યા હતા.
પ્રિન્સિપલનો ઇનકાર
બીજી તરફ પ્રિન્સિપલ જાન મોહમ્મદે તમામ આરોપો નકારી કાઢ્યા છે અને કાર્યવાહી જે ઝડપથી થઈ તેના પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું છે.