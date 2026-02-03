Dhurndhar 2 Teaser: આવી ગયો ધૂરંધરનો બીજો ભાગ, જોઈ લો રણવીરનો ખતરનાક અંદાજ

રણવીર સિંહની સુપરહિટ ફિલ્મ ધુરંધરનો બીજો ભાગ આવી ગયો છે. આજે બહુપ્રતિક્ષિત ફિલ્મ ‘ધુરંધર 2’ નું ટીઝર રિલીઝ થયું છે. ચાહકો ફિલ્મના ટીઝરની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ગત રોજ ફિલ્મનું પહેલું પોસ્ટર રિલીઝ થયું હતું અને આજે ‘ધુરંધર: ધ રીવેન્જ’ નું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે.
રણવીર સિંહની બહુપ્રતિક્ષિત ફિલ્મ “ધુરંધર 2” નું ટીઝર આજે રિલીઝ થયું છે. ગઈકાલે રણવીર સિંહે ટીઝરનો સંકેત આપ્યો હતો અને આજે સવારે તેમણે ફિલ્મનું પહેલું પોસ્ટર રિલીઝ કર્યું. હવે,’ધુરંધર: ધ રીવેન્જ’નું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે.
ટીઝરની શરૂઆત રણવીર સિંહના ટૂંકા વાળવાળા લુકથી થાય છે. ભૂરા રંગની આંખો, ટૂંકા વાળ અને હાથમાં બંદૂક સાથે, તે ખૂબ જ ભયાનક લાગે છે. ત્યારબાદ રણવીર લાંબા વાળ સાથે હમઝા અલી મજારીની ભૂમિકામાં ફરી દેખાય છે. આ ભાગમાં રણવીર ‘ધુરંધર’ કરતા પણ વધુ ખતરનાક દેખાય છે. એક્શન અને હિંસાથી ભરપૂર આ ટીઝર, હમઝાની વધેલી શક્તિ અને વધુ આક્રમક વર્તન દર્શાવે છે. ટીઝર દર્શાવે છે કે વાર્તાને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવશે, જેમાં રણવીર સિંહની ગુપ્તચર એજન્ટ બનવાથી લઈને પાકિસ્તાનમાં તેના આગમન સુધીની સફર દર્શાવવામાં આવશે. ટીઝરમાં અર્જુન રામપાલ, સંજય દત્ત અને આર. માધવનની ઝલક પણ છે. અંતે, રણવીર સિંહનું પાત્ર કહે છે, “આ નવું ભારત છે. તે ઘરોમાં ઘૂસીને મારશે.”
અગાઉ રણવીર સિંહે ‘ધુરંધર: ધ રીવેન્જ’નું પહેલું પોસ્ટર રિલીઝ કર્યું હતું, જેમાં તે હમઝા અલી મજારીના શક્તિશાળી પાત્રને રજૂ કરે છે. લાલ પૃષ્ઠભૂમિ સામે ભારે વરસાદ પડે છે, અને રણવીર સિંહ વચ્ચે ઉભો છે, જે એક તીવ્ર દેખાવ ધરાવે છે. પોસ્ટર શેર કરતા રણવીરે તેને કેપ્શન આપ્યું, “હવે ખરાબ થવાનો સમય છે.” ધુરંધર: ધ રીવેન્જ 19 માર્ચે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.ફિલ્મનું શૂટિંગ હજુ ચાલુ છે. ફિલ્મના બીજા ભાગમાં પણ અર્જુન રામપાલ અને સંજય દત્ત જોવા મળશે.
ગયા વર્ષે રિલીઝ થયેલી ‘ધુરંધર’ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા હતા. આ ફિલ્મે ભારતમાં 800 કરોડથી વધુ અને વિશ્વભરમાં 1300 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી. રણવીર સિંહ ઉપરાંત, આ ફિલ્મમાં અક્ષય ખન્ના, સંજય દત્ત, અર્જુન રામપાલ, સારા અલી ખાન અને આર. માધવન પણ હતા.