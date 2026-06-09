વિવાદ અને ટીકા બાદ ‘પેડ્ડી’માંથી હટાવાયા જાહ્નવીના બોલ્ડ દ્રશ્યો

ફિલ્મ “પેડ્ડી” 4 જૂનના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. તેમાં જાહ્નવી કપૂર અને રામ ચરણ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. જોકે, ફિલ્મમાં જાહ્નવીના દ્રશ્યોની વ્યાપક ટીકા થઈ હતી. પરિણામે, તેના બોલ્ડ દ્રશ્યો ફિલ્મમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
રામ ચરણ અને જાહ્નવી કપૂરની ફિલ્મ “પેડ્ડી” બોક્સ ઓફિસ પર સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. ફિલ્મને પ્રશંસા મળી રહી છે, પરંતુ તેની ટીકા પણ થઈ રહી છે. ફિલ્મમાં જાહ્નવી કપૂરને જે રીતે દર્શાવવામાં આવી છે તેના પર વિવાદ ઉભો થયો છે. “પેડ્ડી” માં કેટલાક બિનજરૂરી અને અત્યંત બોલ્ડ દ્રશ્યો છે, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર દિગ્દર્શક અને નિર્માતાઓ ટ્રોલ થઈ રહ્યા છે.
જાહ્નવીના દ્રશ્યો દૂર કરવાનો નિર્ણય કેમ લેવામાં આવ્યો?
દિગ્દર્શક બુચી બાબુ સનાએ તાજેતરમાં એક ઇન્ટરવ્યુમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે જાહ્નવી કપૂરની ભૂમિકાની ટીકા બાદ તેમણે આખરે “પેડ્ડી” માંથી વિવાદાસ્પદ દ્રશ્યો દૂર કરી દીધા છે. મહિલાઓ માટે અપમાનજનક ગણાતા શોટ્સ અને રોમેન્ટિક દ્રશ્યો અંગે વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યા બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું હતું. દિગ્દર્શકે કહ્યું કે જાહ્નવી કપૂરના વધુ પડતા બોલ્ડ ભાગો અંગે સોશિયલ મીડિયા પર થયેલા હોબાળા બાદ તેમણે “પેડ્ડી” માંથી કેટલાક દ્રશ્યો દૂર કર્યા છે.
દિગ્દર્શક બુચી બાબુએ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ સાથેની એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે જાહ્નવી સાથે સંકળાયેલા કેટલાક દ્રશ્યો અંગે ગેરસમજ ઊભી થઈ છે. જાહ્નવીના પાત્ર અચિયમ્માને ઘણા લોકો સમજી શક્યા ન હતા. દર્શકોએ અચિયમ્મા લખવાની રીત પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. ફિલ્મના એક ભાગ તેમજ મહિલા અધિકાર જૂથોએ ફિલ્મના રોમેન્ટિક ટ્રેકની ટીકા કરી હતી. ત્યારબાદ, નિર્માતાઓએ જાહેરાત કરી હતી કે મહિલાઓ માટે અપમાનજનક ગણાતા દ્રશ્યો કાપી નાખવામાં આવશે.
બુચી બાબુએ માફી માંગવી પડી
વિરોધ વધતાં બુચી બાબુ સનાએ દ્રશ્યો માટે માફી માંગી અને કહ્યું કે તેમને ફિલ્મમાંથી દૂર કરવામાં આવશે. રામ ચરણ કે જાહ્નવી કપૂર બંનેમાંથી કોઈએ હજુ સુધી આ વિવાદ પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. બુચી બાબુએ કહ્યું, “મારા મતે, ઘણા લોકોએ સારી વાર્તામાં જાહ્નવી કપૂરના ગીતને બિનજરૂરી માન્યું.” તેમણે ઉમેર્યું કે તેમની પાછલી ફિલ્મથી વિપરીત, “પેડ્ડી” માં તેમનો દ્રષ્ટિકોણ જાણી જોઈને અલગ હતો. તેમના મતે, તેનો હેતુ રામ ચરણના પાત્ર “પેડ્ડી” અને તેમના પરિવર્તન વચ્ચેનો તફાવત બતાવવાનો હતો. વાર્તાના પરિવર્તનનો એક ભાગ જાહ્નવીના પાત્ર પર આધારિત હતો.
દિગ્દર્શકે સ્વીકાર્યું કે ભૂલો થઈ હતી
બુચી બાબુએ સ્વીકાર્યું કે ફિલ્મના નિર્માણમાં કેટલીક ભૂલો હતી. તેમણે કહ્યું, “આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, કેટલાક શોટ બનાવવામાં આવ્યા હતા જે ખોટો સંદેશ આપી શક્યા હોત. અમે તેમને સુધારવા માટે જરૂરી પગલાં લીધાં અને તેમને દૂર કર્યા.” ટીકા કરાયેલા દ્રશ્યોમાં જાહ્નવીનો પરિચય શોટ પણ શામેલ હતો. વાંધાજનક દ્રશ્યોમાં એક દ્રશ્ય હતું જેમાં રામ ચરણનું પાત્ર, પેડ્ડી, જાહ્નવીને તેની સંમતિ વિના ચુંબન કરે છે અને કહે છે કે તેને પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનો બીજો કોઈ રસ્તો ખબર નથી.