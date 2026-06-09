હેલ્થ સિસ્ટમમાં 650 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડઃ ACBએ FIR નોંધાવી તપાસ શરૂ કરી

નવી દિલ્હી: દિલ્હી સરકારની કેન્દ્રીય ખરીદી એજન્સી (સેન્ટ્રલ પ્રોક્યોરમેન્ટ એજન્સી)માં 650 કરોડ રૂપિયાથી વધુના કથિત કૌભાંડના મામલે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ શાખા (ACB)એ FIR નોંધાવી તપાસ શરૂ કરી છે. આ કાર્યવાહી ઉપરાજ્યપાલ અને મુખ્ય મંત્રીના નિર્દેશ બાદ કરવામાં આવી છે. ACBએ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. તપાસનું કેન્દ્રબિંદુ સરકારી હોસ્પિટલો માટે દવાઓ, તબીબી સાધનો, ચાદરો, એક્સ-રે મશીનો અને એનેસ્થેશિયા ઉપકરણોની ખરીદીમાં થયેલી કથિત અનિયમિતતાઓ છે.
ખરીદી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિના આરોપ
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે અનેક વસ્તુઓની ખરીદી બજારભાવ કરતાં ઘણી વધુ કિંમતે કરવામાં આવી હતી. જેને કારણે સરકારી તિજોરીને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યાનુસાર કેન્દ્રીકૃત ખરીદી વ્યવસ્થાનો લાભ ઉઠાવી શંકાસ્પદ ટેન્ડરો બહાર પાડવામાં આવ્યાં હતાં. કેટલાક અધિકારીઓ પર પોતાની પસંદના લોકોને નિમણૂક કરીને સમગ્ર ખરીદી પ્રક્રિયાને પ્રભાવિત કરવાનો પણ આરોપ છે. એ ઉપરાંત, અગાઉ રોકી દેવામાં આવેલા કેટલાંક ટેન્ડરોને બાદમાં ઉતાવળમાં મંજૂરી આપવામાં આવી હોવાના મુદ્દે પણ સવાલો ઊભા થયા છે.
તપાસ દરમિયાન અનેક મહત્વપૂર્ણ ફાઇલો ગાયબ મળી
સતર્કતા વિભાગની તપાસ દરમિયાન ઘણાં મહત્વપૂર્ણ ટેન્ડરો સાથે જોડાયેલી ફાઇલો ગાયબ મળી આવી હતી. મામલો ત્યારે વધુ ગંભીર બન્યો જ્યારે તપાસ દરમિયાન લોકર ખોલવામાં આવ્યાં છતાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો મળ્યા નહોતા. તપાસ એજન્સીઓ હવે ગાયબ ફાઇલો, ટેન્ડર પ્રક્રિયા અને ચુકવણીના રેકોર્ડ વચ્ચેના સંબંધોની વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓને શંકા છે કે કેટલાક દસ્તાવેજો ઇરાદાપૂર્વક દૂર કરવામાં આવ્યા અથવા છુપાવવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે.
दवाएं महंगी, फाइलें गायब… दिल्ली के अस्पतालों में 650 करोड़ का घोटाला
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है. दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी में … pic.twitter.com/9i3xG3pR3p
— Prakhar (@PrakharShrigyan) June 9, 2026
મોટા પાયે બદલી અને નોટિસો જારી
આ મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સહિત લગભગ 40 ડોક્ટરો અને કર્મચારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ ACBની ટીમ સતત અધિકારીઓ, ડોક્ટરો અને કર્મચારીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે. તપાસમાં સહકાર આપવા માટે લગભગ 10 ડોક્ટરો, 35 કર્મચારીઓ અને આઉટસોર્સ સ્ટાફને નોટિસો મોકલવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તપાસમાં સહકાર નહીં આપનાર, માહિતી છુપાવનાર અથવા જરૂરી દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ નહીં કરાવનાર સામે કડક વિભાગીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.