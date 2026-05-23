ટ્રમ્પની પુત્રી ઇવાન્કાને મારવાનું ષડયંત્ર નિષ્ફળ, આતંકવાદીની ધરપકડ

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની પુત્રી ઇવાન્કા ટ્રમ્પની હત્યાના કાવતરાનો ખુલાસો થયો છે. અમેરિકી તપાસ એજન્સીઓ મુજબ IRGC સાથે જોડાયેલા એક આરોપીએ ઇવાંકા ટ્રમ્પની હત્યાની યોજના બનાવી હતી. ઝડપાયેલો આરોપી ઇવાંકાના ઘરના નકશા સાથે ફરી રહ્યો હતો.
કાસિમ સુલેમાનીના મોતનો બદલો લેવા માગતો હતો
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર આરોપી કથિત રીતે ઈરાની સૈન્ય કમાન્ડર કાસમ સુલેમાનીના મોતનો બદલો લેવા માગતો હતો. આરોપીની ઓળખ મોહમ્મદ બાકેર અલ-સાદી તરીકે થઈ છે, જે ઇરાકનો નાગરિક છે. તે કતાઈબ હિજબુલ્લા નામના સંગઠનનો સિનિયર સભ્ય હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. કતાઈબ હિજબુલ્લા અમેરિકામાં વિવિધ સ્થળોએ વિસ્ફોટ કરવાની તૈયારીમાં હોવાનું કહેવાય છે.
ટ્રમ્પ પરિવાર IRGCના નિશાને?
અહેવાલ મુજબ આતંકી અલ-સાદી ઇવાંકા ટ્રમ્પના ઘરના નકશા સાથે ફરતો હતો. સંભવિત હુમલાને લઈને અમેરિકી સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ મોડ પર છે. તેમને આશંકા છે કે ટ્રમ્પ પરિવારના સભ્યોને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે.
ફ્લોરિડામાં ઇવાંકાની હત્યાની યોજના
રિપોર્ટ મુજબ 32 વર્ષીય મોહમ્મદ બાકેર સાદ દાઉદ અલ-સાદીએ ઇવાંકા ટ્રમ્પને મારી નાખવાના કસમ ખાધા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર તેની પાસેથી ફ્લોરિડામાં આવેલ ઇવાંકા ટ્રમ્પના ઘરની બ્લુ પ્રિન્ટ પણ મળી આવી છે. અલ-સાદીનો હેતુ ડ્રોન હુમલામાં માર્યા ગયેલા કાસિમ સુલેમાનીના મોતનો બદલો લેવાનો હતો.
ટ્રમ્પથી બદલો લેવા પુત્રીને નિશાન બનાવવાનો પ્લાન
વોશિંગ્ટનમાં આવેલ ઇરાકી દૂતાવાસના ભૂતપૂર્વ અધિકારી એંતિફાધ કાનબારે જણાવ્યું હતું કે કાસિમ સુલેમાનીની હત્યા બાદ અલ-સાદી લોકોમાં કહેતો ફરતો હતો કે અમારે ઇવાંકા ટ્રમ્પને મારી નાખવી જોઈએ, જેથી ટ્રમ્પના ઘરને પણ એ જ પ્રકારનું દુઃખ પહોંચાડવામાં આવે, જેમ તેમણે અમારા ઘરને પહોંચાડ્યું છે.