સાંસદ મહિલા સાથે મોર્નિંગ વોકમાં સોનાની ચેઇનની લૂંટઃ FIR દાખલ

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી હવે નેતાઓ માટે પણ સુરક્ષિત રહી નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટીનાં સાંસદ સુધા રામકૃષ્ણનની સવારે દિલ્હીના ચાણક્યપુરી વિસ્તારમાં ચેઇન છીનવી લેવામાં આવી હતી. તામિલનાડુનાં સાંસદ રામકૃષ્ણન કહે છે કે ઘટના ત્યારે બની જ્યારે તેઓ પોતાના સાથી સાંસદ સાથે સવારના સમયે મોર્નિંગ વોક કરતાં હતાં. દિલ્હી પોલીસે ફરિયાદ દાખલ કરી છે અને આગળની તપાસ ચાલી રહી છે.

રામકૃષ્ણને ગૃહમંત્રીને પત્ર લખ્યોઆ મામલામાં સાંસદ રામકૃષ્ણને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખ્યો છે. લોકસભા સાંસદે કહ્યું હતું કે સવારે આશરે 6.15થી 6.20 વચ્ચે જ્યારે અમે પોલેન્ડ દૂતાવાસના ગેટ-3 અને ગેટ-4 નજીક હતાં, ત્યારે એક વ્યકતિ હેલ્મેટ પહેરીને સ્કૂટી પર ઊંધી બાજુથી આવ્યો અને મારી સોનાની ચેઇન છીનવીને ભાગી ગયો.

Delhi: Congress MP Hibi Eden says, “… Unfortunately, a Congress MP, Sudha’s gold chain was snatched early in the morning, and she reported it to the nearest police station, but nobody was even responding. So double-engine government is running the country… It’s quite… pic.twitter.com/LVEWqBDfvF

