શાહરુખને નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ મળવા પર શશિ થરૂરે શું કહ્યું?

સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાનને તેમના 33 વર્ષના ફિલ્મી કરિયરમાં પહેલીવાર ફિલ્મ ‘જવાન’ માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો. આ જાહેરાત થતાં જ, દેશની જાણીતી હસ્તીઓ તરફથી અભિનેતાને અભિનંદન સંદેશાઓ મળી રહ્યા છે. શાહરુખ ખાનને નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ મળવા પર રાજકારણી શશિ થરૂરે અભિનેતાને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

શાહરૂખ ખાનને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળવા પર, કોંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરૂરે તેમના X એકાઉન્ટ પર અભિનંદન સંદેશ ટ્વીટ કર્યો, ‘એક રાષ્ટ્રીય વારસાને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો, શાહરૂખ ખાનને અભિનંદન.’

આ અભિનંદન સંદેશ સ્વીકાર્યા પછી, બોલિવૂડના કિંગ ખાને તેના ભૂતપૂર્વ પ્રેમીના એકાઉન્ટ પર જવાબમાં ટ્વિટ કર્યું. તેણે મજાકમાં લખ્યું કે આટલી સરળ રીતે તેની પ્રશંસા કરવા બદલ આભાર, કારણ કે અભિનેતા તેની મુશ્કેલ અંગ્રેજી સમજી શકતો નથી. જોકે, તમને જણાવી દઈએ કે અભિનેતાએ તેના સંદેશમાં મેગ્નિલોક્વેન્ટ અને સેસ્ક્વિપેડાલિયન શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે વપરાશકર્તાઓ સમજી શકતા નથી, કારણ કે આ શબ્દો સામાન્ય શબ્દોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા નથી. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, તેનો અર્થ એવી વ્યક્તિ છે જે મુશ્કેલ શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે.

Thank u for the simple praise Mr Tharoor…

would not have understood something more magniloquent and sesquipedalian… ha ha https://t.co/GHAhyCYT5S

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 3, 2025