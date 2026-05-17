પંજાબ કિંગ્સને 23 રને હરાવી પ્લેઓફમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની RCB

આઇપીએલ 2026 ની પ્લેઓફની રેસ હવે અત્યંત રોમાંચક મોડ પર પહોંચી ગઈ છે, જ્યાં રવિવારની રાત્રે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ (RCB) ઈતિહાસ રચી દીધો છે. ટુર્નામેન્ટની 61st મેચમાં બેંગલુરુએ પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) વિરુદ્ધ સર્વશ્રેષ્ઠ રમત બતાવીને 23 રને ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. આ જીત સાથે જ ફાફ ડુ પ્લેસિસની કેપ્ટનશીપ અને વિરાટ કોહલીના દમદાર ફોર્મ વાળી આરસીબી ચાલુ સીઝનમાં પ્લેઓફમાં ઓફિશિયલી ક્વોલિફાય કરનારી પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે. બીજી તરફ, પંજાબ કિંગ્સ માટે પ્લેઓફના દરવાજા લગભગ બંધ થઈ ચૂક્યા છે કારણ કે આ તેમની સતત 6th હાર છે.
ટેબલમાં ટોપ પર આરસીબી, પંજાબ બેકફૂટ પર
ચાલુ આઇપીએલ સીઝનમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુના પ્રદર્શનમાં અદભુત સાતત્ય (કન્સિસ્ટન્સી) જોવા મળ્યું છે. બેંગલુરુએ અત્યાર સુધી રમેલા 13 મુકાબલાઓમાંથી 9 મેચમાં શાનદાર જીત હાંસલ કરી છે અને 18 પોઈન્ટ્સ સાથે પ્લેઓફની રેસમાં ટોપ પર છે. બીજી બાજુ પંજાબ કિંગ્સે 13 મેચ રમી છે જેમાંથી તે માત્ર 6 મેચ જીતી શક્યું છે અને 13 પોઈન્ટ્સ સાથે પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ઘણું પાછળ ધકેલાઈ ગયું છે.
ટોસ હારીને આરસીબીના બેટ્સમેનોનો રન-વરસાદ
ધર્મશાલાના હાઈ-એલ્ટિટ્યુડ મેદાન પર પંજાબ કિંગ્સે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આરસીબીની શરૂઆત સારી રહી નહોતી અને જેકબ બેથલ માત્ર 11 રન બનાવી હરપ્રીત બ્રારનો શિકાર બન્યો હતો. જોકે, ત્યારબાદ ક્રીઝ પર આવેલા રન-મશીન વિરાટ કોહલી અને યુવા સ્ટાર દેવદત્ત પડિક્કલે મોરચો સંભાળ્યો હતો અને બીજી વિકેટ માટે 76 રનની મજબૂત ભાગીદારી કરી હતી. પડિક્કલે 25 બોલમાં 4 ફોર અને 3 સિક્સરની મદદથી 45 રન ફટકાર્યા હતા.
બીજા છેડે વિરાટ કોહલીએ પોતાની ક્લાસ બેટિંગ ચાલુ રાખતા આઇપીએલ કરિયરની 67th ફિફ્ટી (અર્ધસદી) ફટકારી હતી. કોહલીએ 37 બોલમાં 58 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી જેમાં 4 ફોર અને 3 સિક્સર સામેલ હતી. કોહલીને યુઝવેન્દ્ર ચહલે આઉટ કર્યો હતો. ત્યારપછી વેંકટેશ અય્યર અને ટિમ ડેવિડે તોફાની બેટિંગ કરીને પંજાબના બોલરોની લાઇન-લેન્થ બગાડી નાખી હતી. બંનેએ ચોથી વિકેટ માટે માત્ર ગણતરીના બોલમાં 65 રન ઝૂડી કાઢ્યા હતા. વેંકટેશ અય્યરે 40 બોલમાં 8 ફોર અને 4 સિક્સર સાથે અણનમ 73* રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી, જ્યારે ટિમ ડેવિડે 12 બોલમાં 28 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. આ પ્રહારોના બળે આરસીબીએ 4 વિકેટે 222 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. પંજાબ માટે હરપ્રીત બ્રારે 2 વિકેટ ઝડપી હતી.
પંજાબનો ટોપ ઓર્ડર ફ્લોપ, શશાંકની લડત એળે ગઈ
223 રનના પહાડ જેવા લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી પંજાબ કિંગ્સની શરૂઆત અત્યંત ખરાબ અને શરમજનક રહી હતી. ટીમે માત્ર 19 રનના સ્કોર પર પોતાની 3 મહત્વની વિકેટો ગુમાવી દીધી હતી. ઓપનર પ્રિયાંશ આર્ય (0) અને પ્રભસિમરન સિંહ (2) ને ભુવનેશ્વર કુમારે શરૂઆતમાં જ આઉટ કર્યા હતા, જ્યારે કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર પણ માત્ર 1 રન બનાવી રસિક સલામ ડારની ઓવરમાં પેવેલિયન ભેગો થયો હતો. આ મુશ્કેલ સ્થિતિમાં કૂપર કોનોલી અને સૂર્યાંશ શેડગેએ ચોથી વિકેટ માટે 43 રન જોડીને ઇનિંગને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કોનોલીએ 22 બોલમાં 3 સિક્સર અને 3 ફોરની મદદથી 37 રન બનાવ્યા હતા જેને રોમારિયો શેફર્ડે આઉટ કર્યો હતો. સૂર્યાંશ શેડગેએ પણ 22 બોલમાં 35 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું, તે સ્પિનર સુયશ શર્માની ફિરકીમાં ફસાઈ ગયો હતો.
ત્યારબાદ માર્કસ સ્ટોઈનિસ અને શશાંક સિંહે પંજાબની આશાઓ જીવંત રાખતા છઠ્ઠી વિકેટ માટે 67 રનની ધમાકેદાર ભાગીદારી કરી હતી. સ્ટોઈનિસ 37 રન બનાવી જોશ હેઝલવુડનો શિકાર બન્યો હતો. શશાંક સિંહે પંજાબ તરફથી સૌથી વધુ લડત આપતા માત્ર 27 બોલમાં 4 સિક્સર અને 4 ફોરની મદદથી 56 રનની આક્રમક અર્ધસદી ફટકારી હતી, પરંતુ તે ટીમને જીત સુધી પહોંચાડી શક્યો નહોતો. આરસીબી તરફથી યુવા બોલર રસિક સલામ ડારે સૌથી વધુ 3 વિકેટ ઝડપીને પંજાબની કમર તોડી નાખી હતી અને પંજાબની ઇનિંગ 199 રન પર જ સમેટાતા બેંગલુરુએ 23 રનથી મેચ જીતી લીધી હતી.
હેડ-ટુ-હેડ આંકડામાં પણ આરસીબી આગળ
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં પંજાબ કિંગ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 38 મુકાબલા ખેલાયા છે. આ આંકડાઓમાં બેંગલુરુનું પલડું ભારે રહ્યું છે, જેમાં આરસીબીએ 20 મેચોમાં જીત મેળવી છે જ્યારે પંજાબ કિંગ્સના ફાળે 18 જીત આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગયા સીઝનમાં બંને ટીમો વચ્ચે ફાઇનલ સહિત 4 મેચો રમાઈ હતી, જેમાંથી 3 મુકાબલા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ જીતીને પોતાનો દબદબો સાબિત કર્યો હતો.