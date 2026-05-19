IPL 2026: ચેન્નઈને હરાવી હૈદરાબાદ પ્લેઓફમાં પહોંચ્યું

IPL 2026 હવે તેના સૌથી રોમાંચક તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. સોમવારે ચેન્નઈના ઐતિહાસિક એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે પ્લેઓફની દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ મુકાબલો રમાયો હતો. આ હાઈ-વોલ્ટેજ મેચમાં પેટ કમિન્સની આગેવાની હેઠળની સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સને તેના જ હોમ ગ્રાઉન્ડ પર 5 વિકેટે પરાજય આપીને ટૂર્નામેન્ટની પ્લેઓફમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી લીધી છે. હૈદરાબાદની આ જીતનો સીધો ફાયદો ગુજરાત ટાઇટન્સને થયો છે અને તેનું પણ પ્લેઓફનું સ્થાન પાકું થઈ ગયું છે. આ વર્તમાન સીઝનમાં બંને ટીમોનું પ્રદર્શન ઘણું ઉતાર-ચઢાવવાળું રહ્યું છે. જોકે, આ જીત સાથે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે અત્યાર સુધી રમેલી 13 મેચોમાંથી 8 મેચ જીતી લીધી છે અને 16 પોઈન્ટ્સ સાથે પ્લેઓફની ટિકિટ મેળવી લીધી છે. બીજી તરફ, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ માટે આ હાર મોટો ફટકો છે. ચેન્નઈએ 13 મેચોમાંથી માત્ર 6 માં જીત મેળવી છે અને તે 12 પોઈન્ટ્સ સાથે મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયું છે.
— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2026
હૈદરાબાદની ઇનિંગ્સ: ઇશાન અને ક્લાસેનનો દબદબો
181 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. ઇનિંગ્સની બીજી જ ઓવરમાં સ્ટાર ઓપનર ટ્રેવિસ હેડ માત્ર 6 રન બનાવીને મુકેશ ચૌધરીની બોલિંગમાં આઉટ થઈ ગયો હતો. બીજા ઓપનર અભિષેક શર્માએ 26 રન બનાવીને લય પકડવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ અકીલ હુસૈનની સ્પિન જાળમાં તે ફસાઈ ગયો. 2 વિકેટ ઝડપથી પડી ગયા બાદ ઇશાન કિશન અને હેનરિક ક્લાસેને મોરચો સંભાળ્યો હતો. બંનેએ ત્રીજી વિકેટ માટે 75 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી ટીમને જીતના માર્ગે લાવી દીધી હતી. હેનરિક ક્લાસેને માત્ર 26 બોલમાં 6 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 47 રનની આક્રમક ઇનિંગ રમી હતી, તેને નૂર અહેમદે આઉટ કર્યો હતો. ક્લાસેનના આઉટ થયા બાદ ઇશાન કિશને જવાબદારીપૂર્વક બેટિંગ કરી અને 47 બોલમાં 7 ચોગ્ગા તેમજ 3 છગ્ગા ફટકારીને શાનદાર 70 રન બનાવ્યા હતા. નીતિશ રેડ્ડી ખાસ કશું ન કરી શક્યા અને 11 રને આઉટ થયા હતા. અંતમાં સલિલ અરોરાએ 10* રન અને સ્મરણ રવિચંદ્રને 5* રન બનાવીને અણનમ રહીને 19th ઓવરમાં ટીમને વિજય અપાવ્યો હતો.
— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2026
ચેન્નઈની ઇનિંગ્સ: પેટ કમિન્સની ઘાતક બોલિંગ
આ પહેલા ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો અને 20 overs માં 7 વિકેટ ગુમાવીને 180 રન બનાવ્યા હતા. સીએસકેની શરૂઆત નબળી રહી હતી કારણ કે હૈદરાબાદના કેપ્ટન પેટ કમિન્સે સ્ટાર બેટ્સમેન સંજુ સેમસનને 27 રનના સ્કોર પર આઉટ કરીને મોટો ફટકો આપ્યો હતો. ઉર્વિલ પટેલ પણ સસ્તો આઉટ થયો હતો, જેની વિકેટ સાકિબ હુસૈને લીધી હતી. કાર્તિક શર્મા સારા ફોર્મમાં દેખાઈ રહ્યો હતો અને તેણે 19 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા સાથે 32 રન ફટકાર્યા હતા, પરંતુ કમિન્સે તેને પણ પેવેલિયન ભેગો કર્યો હતો. કાર્તિક આઉટ થયો ત્યારે સીએસકેનો સ્કોર 90/3 હતો.
કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડ રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરતો જોવા મળ્યો હતો અને તેણે 21 બોલમાં માત્ર 15 રન કર્યા હતા, ગાયકવાડ પણ કમિન્સનો શિકાર બન્યો હતો. આ પછી શિવમ દુબે અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે પાંચમી વિકેટ માટે 59 રનની ભાગીદારી કરીને સ્કોર સન્માનજનક સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યો હતો. બ્રેવિસે 4 છગ્ગા અને 2 ચોગ્ગાની મદદથી 27 બોલમાં 44 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. જ્યારે શિવમ દુબેએ 23 બોલમાં 26 રન બનાવ્યા હતા. પ્રશાંત વીર ઇનિંગ્સના છેલ્લા બોલે આઉટ થયો હતો. હૈદરાબાદ માટે કેપ્ટન પેટ કમિન્સે શાનદાર બોલિંગ કરી 3 વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે સાકિબ હુસૈનને 2 સફળતા મળી હતી.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
આઈપીએલના ઇતિહાસમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 24 મેચો રમાઈ છે. જેમાંથી ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે 15 મેચોમાં જીત મેળવી છે, જ્યારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે 9 મેચો જીતી છે. ચાલુ સીઝનની વાત કરીએ તો બંને ટીમો બીજી વાર આમને-સામને આવી હતી. આ પહેલા 18 April 2026 ના રોજ રમાયેલી પ્રથમ મેચમાં પણ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સને 10 રનથી પરાજય આપ્યો હતો.