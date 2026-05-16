KKR નો પાવર શો: ગુજરાત ટાઇટન્સનો વિજય રથ રોક્યો

આઇપીએલ 2026 નો રોમાંચ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે, ત્યારે શનિવારની રાત્રે ઈડન ગાર્ડન્સના મેદાન પર રનનો એવો આક્રમક વરસાદ થયો કે ફેન્સ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. ટૂર્નામેન્ટની 60th મેચમાં કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સે (KKR) અદભુત રમતનું પ્રદર્શન કરીને ફોર્મમાં ચાલી રહેલી ગુજરાત ટાઇટન્સને (GT) 29 રનના મોટા અંતરથી પરાજય આપ્યો છે. ગુજરાતની ટીમ આ મેચ પહેલા સતત 5 મેચ જીતીને અજેય કૂચ કરી રહી હતી, પરંતુ KKR ના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર તેમના વિજય રથને બ્રેક વાગી ગઈ છે. આ શાનદાર જીત સાથે કોલકાતાની ટીમે પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં પ્લેઓફની રેસમાં ખુદને મજબૂતીથી જીવંત રાખી છે.
ટોસ હારીને KKR ના બેટ્સમેનોનું ભયાનક તોફાન
ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સ પર રમાયેલા આ હાઈ-વોલ્ટેજ મુકાબલામાં ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જોકે, KKR ની બેટિંગ ત્રિપુટીએ આ નિર્ણયને સંપૂર્ણપણે ખોટો સાબિત કરી દીધો હતો. કોલકાતાની શરૂઆત નબળી રહી હતી અને કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણે 14 બોલમાં 14 રન બનાવીને આઉટ થયો ત્યારે ટીમનો સ્કોર 44 રન હતો. પરંતુ ત્યારબાદ ક્રીઝ પર ઓપનર ફિન એલન અને યુવા બેટ્સમેન અંગકૃષ રઘુવંશી વચ્ચે ધમાકેદાર પાર્ટનરશિપ થઈ હતી.
ફિન એલને માત્ર 35 બોલમાં 10 સિક્સર और 4 ફોર ફટકારીને વિસ્ફોટક 93 રન બનાવ્યા હતા, જોકે તે કમનસીબે પોતાની સદી ચૂકી ગયો હતો. બીજા છેડે અંગકૃષ રઘુવંશીએ પણ ગુજરાતના બોલરોની લાઇન-લેન્થ બગાડતા 44 બોલમાં 7 સિક્સર અને 4 ફોરની મદદથી 82 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ કેમેરોન ગ્રીને આક્રમક વલણ અપનાવતા માત્ર 28 બોલમાં 4 સિક્સર અને 3 ફોર સાથે અણનમ 52* રન ઝૂડી કાઢ્યા હતા. આ તોફાની બેટિંગના બળે KKR એ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 247 રનનો હિમાલય જેવો સ્કોર ઉભો કર્યો હતો.
ગુજરાતની લડત: ગિલ અને બટલરની ઇનિંગ્સ પડી ટૂંકી
248 રનના પહાડ જેવા લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ગુજરાત ટાઇટન્સની શરૂઆત ધમાકેદાર રહી હતી, પરંતુ ઇનિંગ્સની વચ્ચે જ સ્ટાર બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શન ઈજાગ્રસ્ત (ચોટિલ) થતાં તેણે મેદાન છોડવું પડ્યું હતું. આ મુશ્કેલ સમયમાં કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને જોસ બટલરે શાનદાર બેટિંગ કરીને ઇનિંગને આગળ વધારી હતી, પરંતુ રન રેટના હિસાબે તેમની બેટિંગ KKR ના બેટ્સમેનોની સરખામણીએ થોડી ધીમી રહી હતી, જે અંતમાં ટીમને ભારે પડી હતી.
કેપ્ટન શુભમન ગિલે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 49 બોલમાં 5 ફોર અને 7 સિક્સર ફટકારીને 85 રનની કેપ્ટન ઇનિંગ રમી હતી. તો બીજી તરફ જોસ બટલરે 35 બોલમાં 57 રનની ઇનિંગ રમીને જીતની આશા જગાવી હતી. બાદમાં સાઈ સુદર્શને પણ પાછા આવીને 28 બોલમાં 53 રન ફટકાર્યા હતા. પરંતુ કિંગ્સમેન સુનિલ નરેનની અત્યંત કરકસરયુક્ત સ્પેલ સામે ગુજરાતના બેટ્સમેનો લાચાર દેખાયા હતા. હાઈ-સ્કોરિંગ મેચ હોવા છતાં સુનિલ નરેને પોતાની 4 ઓવરમાં માત્ર 29 રન આપીને 2 મહત્વની વિકેટ ઝડપી હતી અને ગુજરાતને બેકફૂટ પર ધકેલી દીધું હતું. ગુજરાતની ટીમ 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 218 રન જ બનાવી શકી હતી અને કોલકાતાએ 29 રનથી મેચ જીતી લીધી હતી.