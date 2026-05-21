કોલકાતાએ મુંબઈને હરાવ્યું, પ્લેઓફની આશા જીવંત

આઈપીએલ 2026 હવે તેના રોમાંચક તબક્કામાં પહોંચી ચૂકી છે. ટૂર્નામેન્ટની 65મી મેચમાં બુધવારે (20 May) કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) સામસામે ટકરાયા હતા. પ્લેઓફની રેસમાં ટકી રહેવા માટે KKR માટે આ મેચ ‘કરો કે મરો’ સમાન હતી, જેમાં તેમણે મુંબઈને 4 વિકેટે ધૂળ ચટાડીને શાનદાર વિજય મેળવ્યો છે. આ જીત સાથે જ અજિંક્ય રહાણેની કેપ્ટનશીપ વાળી કોલકાતાની ટીમના હવે 13 અંક (Points) થઈ ગયા છે અને પ્લેઓફની આશાઓ અકબંધ છે. જોકે, આગામી રાઉન્ડમાં પહોંચવા માટે KKR એ પોતાની આગામી મેચ મોટા માર્જિનથી જીતવી પડશે.

ટોસ જીતીને KKR નો બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય, મુંબઈની નબળી શરૂઆત

કોલકાતાના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ ટોસ જીતીને હોમ ગ્રાઉન્ડ પર પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. બેટિંગ કરવા ઉતરેલી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની શરૂઆત અત્યંત ખરાબ રહી હતી અને માત્ર 41 રનના સ્કોર પર ટીમે પોતાની 4 મહત્વની વિકેટો ગુમાવી દીધી હતી. ઓપનર રયાન રિકેલ્ટન 6 રન, રોહિત શર્મા 15 રન, નમન ધીર 0 અને સ્ટાર બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવ 15 રન બનાવીને સસ્તામાં પેવેલિયન ભેગા થયા હતા.

આ મુશ્કેલ સમયમાં તિલક વર્મા (20 રન) અને કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા (26 રન) એ ભાગીદારી કરીને ટીમની ઈનિંગને થોડી સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ મુંબઈની હાલત પહેલેથી જ ખરાબ થઈ ચૂકી હતી. વિલ જેક્સે ઝડપથી રન બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો પણ તે 14 રન બનાવી રનઆઉટ થયો હતો. અંતિમ ઓવરોમાં લોઅર ઓર્ડરના બેટ્સમેન કોર્બિન બોશ (18 બોલમાં 32 રન) અને દીપક ચાહર (7 બોલમાં 10 રન) ની ઉપયોગી ઈનિંગ્સના કારણે મુંબઈની ટીમ 20 ઓવરમાં 147/8 ના સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચી શકી હતી. કોલકાતા તરફથી બોલિંગમાં સૌરભ દુબે, કાર્તિક ત્યાગી અને કેમરોન ગ્રીનને 2-2 સફળતા મળી હતી. જોકે, KKR ની ઈનિંગની અસલી હાઈલાઈટ મિસ્ટ્રી સ્પિનર સુનિલ નરેન રહ્યો હતો, જેણે પોતાના 4 ઓવરના સ્પેલમાં માત્ર 13 રન આપીને હાર્દિક પંડ્યાની મોટી વિકેટ ઝડપી હતી.

રોમાંચક રનચેઝ: મનીષ પાંડે અને રોવમેન પોવેલની મેચ વિનિંગ ઈનિંગ્સ

મુંબઈ તરફથી મળેલા 148 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી કોલકાતાની શરૂઆત પણ નિરાશાજનક રહી હતી. ઓપનર ફિન એલન માત્ર 8 રન બનાવી દીપક ચાહરના બોલ પર પ્લેડ-ઓન આઉટ થયો હતો. ત્યારબાદ કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણે પણ 21 રન બનાવી કોર્બિન બોશનો શિકાર બન્યો હતો. બોશે પોતાના આગલા જ ઓવરમાં કેમરોન ગ્રીનને ફાઇન લેગ પર અલ્લાહ ગઝનફરના હાથે કેચ આઉટ કરાવી KKR ને ત્રીજો ઝટકો આપ્યો હતો.

એક તબક્કે મુશ્કેલીમાં દેખાતી કોલકાતાની ટીમને મનીષ પાંડે (45 રન) અને રોવમેન પોવેલ (40 રન) ની જોડીએ ઉગારી લીધી હતી. બંનેએ સમજદારીપૂર્વક બેટિંગ કરીને ટીમને જીતની નજીક પહોંચાડી દીધી હતી. અંતિમ ઓવરોમાં આ બંને બેટ્સમેનો અને તેજસ્વી સિંહ (11 રન) આઉટ થયા હોવા છતાં, અનુકૂલ રોય અને રિંકુ સિંહે અણનમ રહીને 7 બોલ બાકી હતા ત્યારે જ ટીમને જીત અપાવી દીધી હતી.

 

