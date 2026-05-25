IPL 2026 પ્લેઓફનું ચિત્ર સંપૂર્ણ સાફ

દુનિયાની સૌથી લોકપ્રિય ક્રિકેટ લીગ IPL 2026 હવે તેના સૌથી રોમાંચક અને નિર્ણાયક તબક્કામાં પ્રવેશી ચૂકી છે. લીગ સ્ટેજની તમામ મેચો પૂર્ણ થયા બાદ પ્લેઓફ (Play-Off Round) નું ચિત્ર હવે સો ટકા સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. ટૂર્નામેન્ટની છેલ્લી લીગ મેચ એટલે કે સીઝનની 69th મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પ્લેઓફની ચોથી અને છેલ્લી ટિકિટ પોતાના નામે કરી લીધી છે. રાજસ્થાન રોયલ્સે પોતાની અંતિમ મેચમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 30 રનથી પરાજય આપીને 16 પોઈન્ટ્સ સાથે પ્લેઓફમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. રાજસ્થાનની આ મહત્વપૂર્ણ જીતની સાથે જ પંજાબ કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સનું આ સીઝનનું સપનું રોળાઈ ગયું છે અને તેમનો સફર અહીં જ પૂરો થયો છે.
વાનખેડેમાં રાજસ્થાનનો રાજસી વિજય
મુંબઈના ઐતિહાસિક વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રવિવારે એટલે કે 24 May ના રોજ રમાયેલા ડબલ હેડરના પ્રથમ મુકાબલામાં જ પ્લેઓફના સમીકરણો નક્કી થઈ ગયા હતા. રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે આ ‘કરો કે મરો’ જેવો મેચ હતો. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા રાજસ્થાને બોર્ડ પર 205 રનનો વિશાળ સ્કોર ખડકી દીધો હતો. આ પહાડ જેવા લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમ દબાણ સહન ન કરી શકી અને નિયત ઓવરોમાં માત્ર 175 રન જ બનાવી શકી હતી. આ જીત રાજસ્થાનની આ સીઝનની 8th જીત હતી, જે તેમને સીધી અંતિમ ચારમાં લઈ ગઈ.
પોઈન્ટ્સ ટેબલની સ્થિતિ: નેટ રનરેટ બન્યો કિંગ
લીગ સ્ટેજ સમાપ્ત થયા બાદ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં જોરદાર રસાકસી જોવા મળી છે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) 18 પોઈન્ટ્સ સાથે ટેબલમાં ટોચના સ્થાને રહી છે. જ્યારે ગુજરાત ટાઈટન્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદના પણ 18-18 પોઈન્ટ્સ જ હતા, પરંતુ સારા નેટ રનરેટ (NRR) ના આધારે ગુજરાત ટાઈટન્સે બીજું સ્થાન મેળવ્યું છે અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ ત્રીજા ક્રમે ધકેલાયું છે. જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ 16 પોઈન્ટ્સ સાથે ચોથા સ્થાને સંતોષ માનવો પડ્યો છે.
પ્લેઓફનું સંપૂર્ણ ટાઈમટેબલ
નિયમો અનુસાર, પોઈન્ટ્સ ટેબલની ટોચની બે ટીમો એટલે કે બેંગલુરુ અને ગુજરાત વચ્ચે ક્વોલિફાયર-1 રમાશે, જ્યારે ત્રીજા અને ચોથા નંબરની ટીમો એટલે કે હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન એલિમિનેટર મેચમાં આમને-સામને ટકરાશે.
આગામી હાઈ-વોલ્ટેજ મેચો ક્યારે અને ક્યાં રમાશે તેની વિગતો નીચે મુજબ છે:
ક્વોલિફાયર-1: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઈટન્સ (26 May, ધર્મશાલા)
એલિમિનેટર: સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ (27 May, ન્યૂ ચંદીગઢ)
ક્વોલિફાયર-2: એલિમિનેટરની વિજેતા ટીમ વિરુદ્ધ ક્વોલિફાયર-1 માં હારેલી ટીમ (29 May, ન્યૂ ચંદીગઢ)
ફાઈનલ: ક્વોલિફાયર-1 ની વિજેતા ટીમ વિરુદ્ધ ક્વોલિફાયર-2 ની વિજેતા ટીમ (31 May, અમદાવાદ)
આ વર્ષે કરોડો ક્રિકેટ ચાહકોની નજર 31 May પર ટકેલી રહેશે, કારણ કે વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ એટલે કે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ, અમદાવાદ ખાતે આ સીઝનનો ભવ્ય ફાઈનલ મુકાબલો રમાશે.