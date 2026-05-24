હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી શરૂ કરવા ઈરાનનો ઐતિહાસિક નિર્ણય

છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓથી મિડલ ઈસ્ટ (મધ્ય પૂર્વ) માં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને ભૌગોલિક રાજકીય તણાવના કારણે આખી દુનિયા પર આર્થિક મંદી અને તેલ કટોકટીના વાદળો ઘેરાયેલા હતા. આ ભયાનક વાતાવરણની વચ્ચે વૈશ્વિક બજાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ ઉદ્યોગ માટે એક અત્યંત રાહત આપનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઈરાને એક બહુ મોટું એલાન કરતા જણાવ્યું છે કે તે આગામી 30 દિવસની અંદર ‘સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ’ એટલે કે હોર્મુઝની સામુદ્રધુની પરથી તમામ પ્રકારના સૈન્ય અને વ્યાપારી પ્રતિબંધો હટાવી લેશે. આ નિર્ણય બાદ આ વ્યૂહાત્મક દરિયાઈ માર્ગ પર જહાજોની અવરજવર યુદ્ધ શરૂ થવા પહેલાના સ્તરે સંપૂર્ણપણે સામાન્ય થઈ જશે, જેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલની અછત દૂર થશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, હોર્મુઝની આ સામુદ્રધુની સમગ્ર વિશ્વના વ્યાપાર અને ખાસ કરીને ક્રૂડ ઓઈલ તેમજ ગેસની સપ્લાય માટે પૃથ્વીની મુખ્ય ‘લાઈફલાઈન’ (જીવાદોરી) ગણાય છે. તાજેતરના મહિનાઓમાં ઈરાન અને પશ્ચિમી દેશો વચ્ચે વધેલી સૈન્ય તનાતનીને કારણે આ રૂટ પરથી પસાર થતા માલવાહક જહાજોની સંખ્યા નહિવત થઈ ગઈ હતી. વૈશ્વિક તેલ કંપનીઓ અને મોટા જહાજ માલિકોને સમુદ્રમાં હુમલાઓ થવાનો સતત ડર સતાવી રહ્યો હતો. આ ગંભીર પરિસ્થિતિને લીધે દુનિયાભરમાં ઈંધણની કૃત્રિમ અછત ઉભી થઈ હતી અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા હતા. હવે આ રસ્તો ફરી સુરક્ષિત થતાં જ વિશ્વના શેરબજારો અને અર્થતંત્રોને એક નવું જીવનદાન મળશે.