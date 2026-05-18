દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેનની પહેલી ઝલક આવી સામે

ભારતના ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રે એક નવો ઇતિહાસ રચાવવા જઈ રહ્યો છે. દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેનની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહેલા નાગરિકો માટે એક ખૂબ જ મોટા અને ઉત્સાહવર્ધક સમાચાર સામે આવ્યા છે. નવી દિલ્હીમાં આવેલા રેલ મંત્રાલયના ગેટ નંબર-4 પર ભારતની આ પ્રથમ હાઈ-સ્પીડ બુલેટ ટ્રેનની સત્તાવાર તસવીર પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે. આ તસવીર સામે આવતાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયાના અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ્સ પર તે ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે અને દેશવાસીઓ વચ્ચે ભારે આકર્ષણ અને ગર્વનો વિષય બની ગઈ છે. પ્રદર્શિત કરાયેલી તસવીરમાં ટ્રેનનો અત્યંત આધુનિક, ભવ્ય અને એરોડાયનેમિક (Aerodynamic) લુક સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે.
508 કિલોમીટર લાંબો રૂટ અને 12 અત્યાધુનિક સ્ટેશનો
ભારતની આ પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન ગુજરાતના આર્થિક પાટનગર અમદાવાદ અને મહારાષ્ટ્રની આર્થિક રાજધાની મુંબઈ વચ્ચેના હાઈ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર પર દોડશે. અંદાજે 508 કિલોમીટર (508 km) લાંબા આ હાઈ-સ્પીડ રૂટ પર મુસાફરોની સુવિધા માટે કુલ 12 અદભુત અને આધુનિક સ્ટેશનો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ મેગા પ્રોજેક્ટને આઝાદ ભારતના ઇતિહાસના સૌથી મોટા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સમાંનો એક ગણવામાં આવે છે, જે બે મોટા રાજ્યો વચ્ચે વેપાર અને મુસાફરીના સમીકરણો સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે.
જાપાનીઝ ‘શિન્કાનસેન’ ટેકનોલોજીથી સજ્જ
ભારતનો આ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ જાપાનની વિશ્વવિખ્યાત ‘શિન્કાનસેન’ (Shinkansen) ટેકનોલોજી પર આધારિત છે. આ જાપાનીઝ ટેકનોલોજી વિશ્વભરમાં તેની અસાધારણ સ્પીડ અને સુપ્રીમ સેફ્ટી (સૌથી સુરક્ષિત રેલ સેવા) માટે જાણીતી છે. કોરિડોર પૂર્ણ થયા બાદ આ રૂટ પર ટ્રેનની મહત્તમ ઝડપ કલાકના 320 કિલોમીટર (320 km/h) સુધી પહોંચી શકે છે, જે મુસાફરીના સમયમાં ધરખમ ઘટાડો કરશે.
ક્યારે શરૂ થશે સેવા? રેલ મંત્રીએ આપ્યો રોડમેપ
કેન્દ્રીય રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે અગાઉ આ પ્રોજેક્ટની પ્રગતિ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ ખૂબ જ યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહ્યું છે. આ અંતર્ગત અમદાવાદથી વાપી વચ્ચેના પ્રથમ સેક્શન પર બુલેટ ટ્રેન સેવા ઓગસ્ટ 2027 (August 2027) સુધીમાં સફળતાપૂર્વક શરૂ કરી દેવામાં આવી શકે છે. જ્યારે, સમગ્ર મુંબઈ-અમદાવાદ કોરિડોર પર સંપૂર્ણ સ્તરે કોમર્શિયલ સેવાઓ વર્ષ 2029 (2029) સુધીમાં શરૂ થવાની પ્રબળ આશા છે. હાલના સમયમાં આ પ્રોજેક્ટના ગ્રાઉન્ડ વર્ક પર નજર કરીએ તો, અત્યાર સુધીમાં સેંકડો કિલોમીટર લાંબા વાયડક્ટ (Viaduct) અને વિશાળ પિલર (થાંભલા) તૈયાર કરી લેવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, મહારાષ્ટ્રના ભૌગોલિક વિસ્તારમાં ટ્રેન પસાર કરવા માટે હાઈ-ટેક ટનલ (સુડંગ) બનાવવાનું કામ પણ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.