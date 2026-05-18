પેટ્રોલ-ડીઝલ અને LPG ના ભાવ વધારા વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારનું મોટું નિવેદન

પશ્ચિમ એશિયાના સૈન્ય સંઘર્ષની સીધી અસર ભારતના ઘરેલું બજાર પર જોવા મળી રહી છે. વિતેલા સપ્તાહે તેલ કંપનીઓ દ્વારા દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 3 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જે છેલ્લા 4 વર્ષમાં થયેલો પ્રથમ મોટો ભાવ વધારો છે. આ આંચકા બાદ સામાન્ય જનતામાં એવી અફવાઓ અને આશંકાઓ વહેતી થઈ હતી કે આગામી સમયમાં ઇંધણની ભારે અછત સર્જાઈ શકે છે અથવા ભાવ હજુ પણ આસમાને પહોંચી શકે છે. આ ડરના કારણે પેટ્રોલ પંપો પર વાહનોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી અને લોકોએ પૅનિક બાઇંગ શરૂ કરી દીધી હતી. જોકે, આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે સોમવારે કેન્દ્રની મોદી સરકાર વતી પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે દેશવાસીઓને મોટી રાહત આપતું સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કર્યું છે.
દેશમાં તેલ-ગેસનો ભરપૂર સ્ટોક: જોઈન્ટ સેક્રેટરી
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય વતી દેશના તેલ અને ગેસના અનામત જથ્થાની (Reserves) વિગતો આપતા જોઈન્ટ સેક્રેટરી (Joint Secretary) સુજાતા શર્માએ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન જારી કર્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે, “સમગ્ર ભારતમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, એલપીજી (રાંધણ ગેસ) અને નેચરલ ગેસનો પૂરતો અને પર્યાપ્ત સ્ટોક મોજૂદ છે. આથી, એલપીજી ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ, રિટેલ આઉટલેટ્સ કે સામાન્ય ગ્રાહકોએ કોઈપણ પ્રકારની અફવાઓથી દોરવાઈને ગભરાવાની કે જરૂરિયાત કરતાં વધુ ખરીદી કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. દેશના ખૂણે-ખૂણામાં તમામ જરૂરી ઇંધણનો સપ્લાય સામાન્ય દિવસોની જેમ જ અવિરતપણે ચાલુ રાખવામાં આવ્યો છે. સરકારે જનતાને અપીલ કરી છે કે તેઓ આવી કટોકટીના સમયે સંયમ જાળવે અને પંપો પર ભીડ કરવાના બદલે પોતાની રોજિંદી જરૂરિયાત મુજબનું જ ઇંધણ ખરીદે, જેથી વ્યવસ્થા જાળવવામાં સરળતા રહે.
વૈકલ્પિક ઉર્જા સ્ત્રોતો અપનાવવા સરકારનો આગ્રહ
સરકારી પ્રતિનિધિ સુજાતા શર્માએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, ગ્રાહકોને સમયસર પેટ્રોલ-ડીઝલ અને એલપીજી સિલિન્ડરની ડિલિવરી મળી રહે તે માટે મંત્રાલય તમામ ઓઈલ કંપનીઓ સાથે મળીને દરેક શક્ય પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. આ સાથે જ, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દેશના નાગરિકોને પરંપરાગત અશ્મિભૂત ઇંધણ (Fossil Fuels) પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે પીએનજી (PNG – પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ), ઇન્ડક્શન ચુલા અને ઇલેક્ટ્રિક કુકટોપ જેવા રસોઈના આધુનિક તેમજ વૈકલ્પિક સાધનોને વધુમાં વધુ અપનાવવા માટે સતત પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલ 112 ડોલરને પાર
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ અને કાચા તેલની આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતો વધવાને કારણે ભારતીય ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓને મોટું આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. આ નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે 15 May ના રોજ ભારતમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજી (CNG) ના ભાવમાં વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો હતો.
હાલની વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ પર નજર કરીએ તો, હોર્મોઝની સમુદ્રધુની (Strait of Hormuz) પર સૈન્ય તણાવ હજુ પણ યથાવત છે, જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચું તેલ પ્રતિ બેરલ આશરે 112 ડોલર (112 Dollars) ની સપાટી પર પહોંચી ગયું છે. આર્થિક નિષ્ણાતોનું અનુમાન છે કે જો વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવો લાંબો સમય સુધી આ જ રીતે ઉચ્ચ સપાટી પર બનેલા રહેશે, તો ભારતીય તેલ કંપનીઓ આગામી દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફરી એકવાર વધારો કરવા તરફ મજબૂર બની શકે છે.