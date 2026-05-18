મોદી સરકારનો સરકારી બેંકોને લોકડાઉન જેવો આદેશ

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભયાનક સૈન્ય સંઘર્ષની સીધી આર્થિક અસર હવે ભારતના સરકારી તંત્ર અને બેંકિંગ સેક્ટર પર દેખાવા લાગી છે. દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજીના ભાવો વધ્યા બાદ હવે કેન્દ્ર સરકાર દેશના આર્થિક ભંડોળને સુરક્ષિત કરવા માટે એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દેશના હિતમાં ઈંધણનો મર્યાદિત ઉપયોગ કરવાની અપીલ કર્યા બાદ, નાણાં મંત્રાલયના નાણાકીય સેવાઓ વિભાગ (DFS) દ્વારા સોમવારે તમામ સરકારી બેંકો, વીમા કંપનીઓ અને નાણાકીય સંસ્થાઓ માટે ખર્ચમાં ભારે કાપ મૂકવા માટેનો એક મોટો સત્તાવાર આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે. રોયટર્સના (Reuters) અહેવાલ મુજબ, આ સરકારી આદેશ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI), બેંક ઓફ બરોડા (BoB) અને ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) સહિતની તમામ સરકારી નાણાકીય સંસ્થાઓ પર તાત્કાલિક અસરથી લાગુ થશે. આ આદેશનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કોરોના કાળની જેમ જ બિનજરૂરી વહીવટી ખર્ચાઓ ઘટાડીને સરકારી નાણાંની બચત કરવાનો છે.
વર્ચ્યુઅલ મીટિંગો પર ભાર અને વિદેશ પ્રવાસ પર પ્રતિબંધ
સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા નવા નિયમો અનુસાર, હવેથી તમામ સરકારી બેંકો અને વીમા કંપનીઓની આંતરિક બેઠકો, કામકાજ કે પ્રોજેક્ટ્સની સમીક્ષાઓ માટે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગનો (Video Conferencing) મહત્તમ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. જ્યાં સુધી અધિકારીની રૂબરૂ હાજરી અત્યંત અનિવાર્ય ન હોય ત્યાં સુધી ડિજિટલ માધ્યમથી જ કામ ચલાવવાનું રહેશે. આ ઉપરાંત, સંસ્થાઓના ચેરમેન, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) કે સીઈઓ (CEO) સહિતના ટોચના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની વિદેશ યાત્રાઓ પર પણ મોટી કાપ મૂકવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ નિર્ધારિત મર્યાદા કરતા પણ ઓછા વિદેશ પ્રવાસ કરવાના રહેશે અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી વર્ચ્યુઅલ રીતે જ ભાગ લેવો પડશે.
પેટ્રોલ-ડીઝલ ગાડીઓ હટશે, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો આવશે
પર્યાવરણની સુરક્ષા અને ઈંધણની બચત કરવા માટે સરકારે તમામ સરકારી સંસ્થાઓને તેમના હેડક્વાર્ટર (મુખ્ય મથક) અને પ્રાદેશિક બ્રાન્ચોમાં (શાખાઓમાં) ઉપયોગમાં લેવાતા પેટ્રોલ કે ડીઝલના ભાડાના વાહનોને ટાર્ગેટ સેટ કરીને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં (EV) રૂપાંતરિત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સરકાર ઈચ્છે છે કે ઓફિશિયલ કામકાજમાં ગ્રીન એનર્જીનો વ્યાપ વધે જેથી ક્રૂડ ઓઈલની આયાત પરનું દબાણ ઘટી શકે.
PM મોદીની જનતાને ભાવુક અપીલ: 1 વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદો
નાણાં મંત્રાલયનો આ નિર્ણય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના રાષ્ટ્રજોગા સંબોધન બાદ લેવામાં આવ્યો છે. પીએમ મોદીએ દેશના અધિકારીઓ અને સક્ષમ નાગરિકોને કોરોના રોગચાળા (Covid Pandemic) દરમિયાન અપનાવવામાં આવેલા આર્થિક ઉપાયો જેવા કે વર્ક ફ્રોમ હોમ (Work From Home) અને ઓનલાઈન બેઠકોની પદ્ધતિને ફરીથી શરૂ કરવા વિનંતી કરી છે. વડાપ્રધાને જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની વધતી કિંમતો અને હોર્મોઝની સમુદ્રધુની (Strait of Hormuz) નજીક સર્જાયેલી અસ્થિરતાને કારણે તેલની આયાત મોંઘી થઈ ગઈ છે, જે ભારતની ફોરેક્સ રિઝર્વ (Foreign Exchange Reserves – વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડોળ) પર ભારે દબાણ લાવી રહ્યું છે. આ ભંડોળને બચાવવા માટે પીએમ મોદીએ દેશના મધ્યમ વર્ગ (Middle Class) ને રાષ્ટ્રીય હિતમાં સહયોગ આપવાની અપીલ કરતા કહ્યું છે કે:
નાગરિકો આગામી 1 year (એક વર્ષ) સુધી વિદેશ પ્રવાસ કરવાનું ટાળે.
દેશના નાણાંને બહાર જતા રોકવા માટે આગામી 1 year સુધી સોનાની (Gold) ખરીદી ન કરે.
સ્થાનિક અર્થતંત્રને મજબૂત કરવા માટે માત્ર ભારતમાં બનેલી (Made in India) વસ્તુઓની જ ખરીદી કરે.
જે શહેરોમાં મેટ્રો કે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટની ઉત્તમ કનેક્ટિવિટી છે, ત્યાંના લોકો ખાનગી વાહનોનો બિનજરૂરી વપરાશ બંધ કરીને સરકારી પરિવહનનો ઉપયોગ કરે.