રાહતના સમાચાર: 20,000 ટન LPG ગેસ ભરેલું જહાજ ‘સિમી’ ગુજરાત પહોંચ્યું

પશ્ચિમ એશિયા (વેસ્ટ એશિયા) માં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વધી રહેલા સૈન્ય તણાવના કારણે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈન અને ખાસ કરીને દરિયાઈ વ્યાપારિક માર્ગો પર મોટું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. આવા કપરા અને પડકારજનક સમયમાં ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા (Energy Security) ના દૃષ્ટિકોણથી એક અત્યંત રાહતભર્યા અહેવાલ સામે આવ્યા છે. અંદાજે 20,000 ટન એલપીજી ગેસનો જથ્થો લઈને આવી રહેલું વિશાળ ટેન્કર ‘સિમી’ પશ્ચિમ એશિયાના યુદ્ધગ્રસ્ત ક્ષેત્રમાંથી પસાર થઈને ગુજરાતના કંડલામાં આવેલા દીનદયાલ પોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે લાંગરી ગયું છે. આ જહાજે વિશ્વના સૌથી સંવેદનશીલ અને વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ ગણાતા દરિયાઈ માર્ગ ‘સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ’ ને સફળતાપૂર્વક પાર કરીને ભારતીય સીમામાં પ્રવેશ કર્યો છે.
સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, ‘સિમી’ એ માર્શલ આઇલેન્ડ્સના ફ્લેગ વાળું એક મોટું એલપીજી કેરિયર જહાજ છે, જેમાં કુલ 19,965 ટન એલપીજી કાર્ગો લોડ થયેલો હતો. આ જહાજ ગત 13 May ના રોજ હોર્મુઝની સમુદ્રધુની (સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ) માંથી પસાર થયું હતું. આ હાઈ-રિસ્ક ઝોનમાંથી પસાર થતી વખતે જહાજ પર કુલ 21 ક્રૂ મેમ્બર્સ (ખલાસીઓ) સવાર હતા, જેમાં 8 યુક્રેનના અને 13 ફિલિપાઈન્સના નાગરિકો સામેલ છે. આ તમામ ક્રૂ મેમ્બર્સ પણ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે.
ભારત સરકારના વિવિધ મંત્રાલયોનું સચોટ કોર્ડિનેશન
હાલના તબક્કે વૈશ્વિક સ્તરે હોર્મુઝ જલડમરુમધ્ય ભારે ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે, કારણ કે પશ્ચિમ એશિયામાં વધી રહેલા સૈન્ય તણાવના લીધે આ રૂટ પરથી પસાર થતા કોમર્શિયલ જહાજો પર હુમલાનું જોખમ ઘણું વધારે છે. આ દરિયાઈ માર્ગ સમગ્ર વિશ્વમાં તેલ અને ગેસની સપ્લાય માટે કરોડરજ્જુ સમાન માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં ભારતમાં રાંધણ ગેસ (LPG) ની અછત ન સર્જાય તે માટે ભારત સરકાર શરૂઆતથી જ એલર્ટ મોડ પર હતી.