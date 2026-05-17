યુક્રેનનો રશિયા પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ડ્રોન હુમલો

રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ચાલી રહેલા સૈન્ય સંઘર્ષમાં હવે એક અત્યંત ચિંતાજનક અને ભારતીયો માટે આઘાતજનક વળાંક આવ્યો છે. રશિયાની સુરક્ષિત ગણાતી રાજધાની મોસ્કોમાં રવિવારની અડધી રાત્રે યુક્રેનિયન સેના દ્વારા એક સાથે સેંકડો આત્મઘાતી ડ્રોન વડે ભયાનક હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હવાઈ હુમલાની ઝાપટમાં મોસ્કોમાં નોકરી કરતા ભારતીય નાગરિકો પણ આવી ગયા છે. આ વિસ્ફોટોમાં એક નિર્દોષ ભારતીય કર્મચારીનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત થયું છે, જ્યારે અન્ય 3 ભારતીય કર્મચારીઓ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. રશિયામાં આવેલા ભારતીય દૂતાવાસે (Embassy of India) આ સમગ્ર ઘટના અંગે સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરીને ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે.
ભારતીય દૂતાવાસે લાઈવ એક્શન લીધું, હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી
દૂતાવાસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર આ દુઃખદ વિગતો શેર કરતા જણાવ્યું કે, “આજે મોસ્કો વિસ્તારમાં થયેલા એક ભયાનક ડ્રોન હુમલામાં આપણા એક ભારતીય કર્મચારીનું મૃત્યુ થયું છે અને અન્ય 3 ભારતીય નાગરિકો ઘાયલ થયા છે.” આ ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા ભારતીય રાજદ્વારી અધિકારીઓની એક વિશેષ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. દૂતાવાસના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈને ત્યાં સારવાર હેઠળ રહેલા ઘાયલ ભારતીય કર્મચારીઓની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગેની વિગતો મેળવી હતી.
ભારતીય દૂતાવાસે પોતાની પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું કે, “અમે આ દર્દનાક હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા ભારતીય કર્મચારીના પરિવાર પ્રત્યે દિલસોજી અને ઊંડી સંવેદના પ્રગટ કરીએ છીએ. અમે મૃતકના પાર્થિવ દેહને ભારત મોકલવા અને ઘાયલોની શ્રેષ્ઠ સારવાર માટે સંબંધિત કંપનીના મેનેજમેન્ટ તેમજ રશિયાના સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ સાથે સતત સંપર્કમાં છીએ અને તમામ જરૂરી કાનૂની તેમજ તબીબી સહાય પૂરી પાડી રહ્યા છીએ.”
યુક્રેનનો વર્ષનો સૌથી મોટો હુમલો: 3 ના મોત, 12 ઘાયલ
રશિયન સૈન્ય અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, યુક્રેન તરફથી કરવામાં આવેલા આ ચોંકાવનારા ડ્રોન હુમલામાં કુલ 3 લોકોના મોત થયા છે અને અન્ય 12 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે, જેમને મોસ્કોની વિવિધ હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. રશિયાની સત્તાવાર ન્યૂઝ એજન્સી ‘TASS’ એ મોસ્કોના મેયર સેર્ગેઈ સોબ્યાનિનના હવાલાથી જણાવ્યું છે કે, રશિયન એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે (Air Defence System) મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ વચ્ચે અડધી રાત્રે મોસ્કો તરફ તીવ્ર ગતિએ આગળ વધી રહેલા 81 ડ્રોન્સને હવામાં જ તોડી પાડીને મોટી તબાહી ટાળી હતી.