સ્વીડનની ધરતી પર PM મોદીનું શાનદાર સ્વાગત

ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પોતાના પાંચ દેશોના મહત્વપૂર્ણ યુરોપ પ્રવાસના બીજા તબક્કા હેઠળ રવિવારે સ્વીડન પહોંચી ગયા છે. સ્વીડનના પ્રખ્યાત ઔદ્યોગિક શહેર ગોટેબર્ગના એરપોર્ટ પર પીએમ મોદીનું અત્યંત ભવ્ય અને ગરિમાપૂર્ણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. સ્વીડનના પ્રધાનમંત્રી ઉલ્ફ ક્રિસ્ટર્સને પ્રોટોકોલ તોડીને પોતે એરપોર્ટ પર હાજર રહી ભારતીય વડાપ્રધાનનું ગળે મળીને ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું. ભારત અને સ્વીડન વચ્ચેના સંબંધોને નવી ઊંચાઈ પર લઈ જવા માટે આ બે દિવસીય મુલાકાતને ખૂબ જ નિર્ણાયક માનવામાં આવી રહી છે.

આકાશમાં ગ્રીપેન ફાઇટર જેટ્સનું અભૂતપૂર્વ એસ્કોર્ટ

આ મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદી પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરવા માટે સ્વીડન સરકારે એક ખાસ અને દુર્લભ સૈન્ય સન્માન આપ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું વિશેષ વિમાન જેવું જ સ્વીડનની હવાઈ સીમા (Airspace) માં દાખલ થયું, કે તુરંત જ સ્વીડિશ એરફોર્સના અત્યાધુનિક ‘ગ્રીપેન’ ફાઇટર જેટ્સે (Gripen Fighter Jets) તેમના વિમાનને ચારેય તરફથી ઘેરી લીધું હતું. આ યુદ્ધ વિમાનોએ પીએમ મોદીના પ્લેનને હવામાં જ એક મજબૂત સુરક્ષા કવચ પૂરું પાડ્યું હતું અને સેલ્યુટ કરતા કરતા ગોટેબર્ગ એરપોર્ટ સુધી સુરક્ષિત રીતે એસ્કોર્ટ કર્યું હતું.

ભવિષ્યની ટેકનોલોજી અને ડિફેન્સ પર થશે દ્વિપક્ષીય ચર્ચા

આ 2 days ના ટૂંકા પરંતુ અત્યંત વ્યસ્ત પ્રવાસ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને સ્વીડિશ પીએમ ક્રિસ્ટર્સન વચ્ચે વન-ટુ-વન હાઈ-લેવલ બેઠક યોજાશે. આ મહત્વપૂર્ણ ચર્ચામાં બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર, ગ્રીન એનર્જી (હરિત ઊર્જા), આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), ન્યૂ ટેકનોલોજી, ડિફેન્સ (સંરક્ષણ), સ્પેસ સેક્ટર, સ્ટાર્ટઅપ્સ, ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઈન અને ક્લાઈમેટ ચેન્જ (હવામાન પરિવર્તન) જેવા વૈશ્વિક અને વ્યૂહાત્મક મુદ્દાઓ પર વ્યાપક મંથન કરવામાં આવશે. પીએમ મોદીએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, આ બેઠકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારત અને સ્વીડનના ઐતિહાસિક સંબંધોને વધુ મજબૂત અને ગાઢ બનાવવાનો છે.

યુરોપિયન રાઉન્ડટેબલ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ભાગ લેશે

આ પ્રવાસનું એક મુખ્ય આકર્ષણ બિઝનેસ ફોરમ પણ છે. બંને દેશોના પ્રધાનમંત્રીઓ સંયુક્ત રીતે યુરોપના સૌથી મોટા અને પ્રભાવશાળી વ્યાપારી મંચ ‘યુરોપિયન રાઉન્ડટેબલ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી’ (European Roundtable for Industry) ને સંબોધિત કરશે. આ પ્રતિષ્ઠિત ફોરમમાં યુરોપના અગ્રણી બિઝનેસ લીડર્સ અને ઉદ્યોગપતિઓ ભાગ લેવાના છે. વિશેષ વાત એ છે કે આ બેઠકમાં યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહેશે. આ હાઈ-પ્રોફાઈલ ઈવેન્ટના કારણે ભારત માટે યુરોપિયન દેશોમાં મોટું રોકાણ લાવવા અને સ્થાનિક નિકાસ વધારવા માટેના નવા આર્થિક દ્વાર ખુલી શકે છે.

