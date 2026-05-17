બ્રિટનમાં મોટો રાજકીય ભૂકંપ: વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મર આપશે રાજીનામું

બ્રિટિશ રાજકારણમાં વધુ એક વખત ભારે અસ્થિરતાનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. ઐતિહાસિક બહુમતી સાથે સત્તામાં આવેલી લેબર પાર્ટીના વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરનો કાર્યકાળ સમય પહેલા જ સમાપ્ત થવાના આરે પહોંચ્યો છે. દેશમાં વધી રહેલા ભારે વિરોધ અને પોતાની જ પાર્ટીના સાંસદોના આકરા દબાણ બાદ કીર સ્ટાર્મર વડાપ્રધાન પદ પરથી રાજીનામું આપવા સંમત થયા છે. જોકે, તેઓ કઈ તારીખે સત્તાવાર રીતે પોતાની ખુરશી ખાલી કરશે, તેનો અંતિમ નિર્ણય લેવાનો અધિકાર તેમણે પોતાની પાસે રાખ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે બ્રિટિશ લોકશાહીના ઇતિહાસમાં અગાઉ પણ એવા ઘણા ઉદાહરણો જોવા મળ્યા છે જ્યારે વડાપ્રધાને જનતા અથવા પક્ષના આક્રોશ સામે મજબૂર થઈને અધવચ્ચે જ પદ ત્યાગવું પડ્યું હોય. આ વખતે સ્ટાર્મરના પતન પાછળ ‘એપસ્ટીન ફાઇલ્સ’ નો સનસનીખેજ ખુલાસો અને તેમની ઘટતી જતી લોકપ્રિયતા જવાબદાર છે.
એપસ્ટીન ફાઇલ્સના ખુલાસાથી સરકારની કિરકિરી
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી બ્રિટનની લેબર સરકાર મુશ્કેલીઓના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાયેલી છે અને સામાન્ય જનતાનો વિશ્વાસ વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મર પરથી સંપૂર્ણપણે ઉઠી ગયો છે. આ વિવાદનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેમની જ પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા પીટર મેન્ડલસનનું નામ કુખ્યાત ‘એપસ્ટીન ફાઇલ્સ’ (Epstein Files) માં સામે આવ્યું છે. આ ખુલાસા બાદ બ્રિટિશ જનતામાં સરકાર પ્રત્યે ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો અને વડાપ્રધાન સ્ટાર્મરને ચોમેરથી તીખા સવાલો અને ટીકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ વિવાદની સીધી નકારાત્મક અસર સ્થાનિક સ્તરની ચૂંટણીઓ પર પણ જોવા મળી છે.
પ્રાદેશિક ચૂંટણીઓમાં કારમી હાર અને સાંસદોનો બળવો
તાજેતરમાં બ્રિટનના 136 જિલ્લાઓમાં પ્રાદેશિક (રીજનલ) ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. આ ચૂંટણીઓના પરિણામો લેબર પાર્ટી માટે અત્યંત આઘાતજનક રહ્યા હતા. KKR જેવી મજબૂત પકડ ધરાવતી લેબર પાર્ટીએ કુલ 2,200 થી વધુ બેઠકોમાંથી 1,200 બેઠકો ગુમાવવી પડી હતી, જેના પર અગાઉ તેનો એકહથ્થુ કબજો હતો. આ રાજકીય શૂન્યાવકાશનો લાભ ઉઠાવીને દક્ષિણપંથી વિચારધારા ધરાવતી ‘રિફોર્મ યુકે’ (Reform UK) પાર્ટીએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને 1,400 બેઠકો જીતીને સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવી લીધી હતી.