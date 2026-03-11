રિલાયન્સ USમાં 300 અબજ $માં ઓઇલ રિફાઇનરી પ્લાન્ટ સ્થાપશેઃ ટ્રમ્પની જાહેરાત

નવી દિલ્હીઃ ઈરાન-ઇઝરાઇલ વચ્ચેનું યુદ્ધ હવે નિર્ણાયક તબક્કા તરફ આગળ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. એ દરમ્યાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મોટું એલાન કર્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકામાં રિલાયન્સ છેલ્લાં 50 વર્ષમાં પ્રથમ વખત નવો ઓઇલ રિફાઇનરી પ્લાન્ટ બનાવવાની છે.
ડીલ વિશે ટ્રમ્પે શું કહ્યું?
સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ પ્રોજેક્ટમાં ભારતના અબજોપતિ મુકેશ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મૂડીરોકાણ કરશે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ પર આ જાહેરાત કરી હતી. પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે લખ્યું હતું કે એનર્જી સેક્ટરમાં ફરી એક વાર અમેરિકાનો દબદબો જોવા મળશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમને ગર્વ છે કે અમેરિકા 50 વર્ષમાં પહેલી વખત નવી ઓઇલ રિફાઇનરી બનાવી રહ્યું છે. આ લગભગ 300 બિલિયન ડોલરની મોટી ડીલ તરીકે જણાવવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ટેક્સાસના બ્રાઉનવિલેમાં એક નવી ઓઇલ રિફાઇનરી સ્થાપવામાં આવશે.
ડીલથી અમેરિકાને શો ફાયદો?
ટ્રમ્પે ભારતનો આભાર વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે આ સમજૂતી દુનિયાની સૌથી મોટી ખાનગી ઊર્જા કંપનીઓમાંથી એક રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે થઈ છે. તેમણે આગળ કહ્યું હતું કે આ રિફાઇનરીથી અમેરિકન બજાર અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા બંનેને મોટો લાભ મળશે. ટ્રમ્પના દાવા મુજબ આ અમેરિકાની સૌથી સ્વચ્છ રિફાઇનરીઓમાંથી એક હશે. આ પ્રોજેક્ટથી દેશમાં રોજગાર વધશે અને આર્થિક વિકાસને નવી ગતિ મળશે.
America is returning to REAL ENERGY DOMINANCE! Today I am proud to announce that America First Refining is opening the
FIRST new U.S. Oil Refinery in 50 YEARS in Brownsville, Texas.
આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે વિશ્વભરમાં તેલને લઈને અનિશ્ચિતતા અને સંકટ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. અમેરિકામાં પણ પેટ્રોલ અને ગેસના વધતા ભાવને લઈને ચિંતા છે. એ દરમિયાન મંગળવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં યોજાયેલી પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલાઇન લેવિટે જણાવ્યું કે અમેરિકન લોકો જાણે છે કે હાલ ઓઇલ અને ગેસના ભાવ ઊંચા છે. જોકે તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે જેમ જ ઓપરેશન “એપિક ફ્યુરી”નાં લક્ષ્યો પૂર્ણ થશે, તેમ ભાવોમાં ઘટાડો જોવા મળવાની શક્યતા છે.