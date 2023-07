હિંસા દર્શાવતા પોસ્ટરો અસ્વીકાર્ય’; કેનેડા સહિત આ દેશો પાસેથી ભારતે માંગ્યો જવાબ

ખાલિસ્તાની પોસ્ટરમાં ભારતીય રાજદ્વારીઓના નામ હોવાના મુદ્દે વિદેશ મંત્રાલયે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે આ મુદ્દો અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનો નથી પરંતુ આતંકવાદનો છે. મંત્રાલયે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે ભારતીય રાજદ્વારીઓ, મિશન વિરુદ્ધ હિંસા ભડકાવવાના પોસ્ટરો અસ્વીકાર્ય છે. ભારતીય રાજદ્વારીઓ, મિશનોની સુરક્ષા અમારી સરકાર માટે અત્યંત મહત્વની છે. અમારા રાજદ્વારીઓ, દૂતાવાસો અને વાણિજ્ય દૂતાવાસો સામે હિંસા અને ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે.

આ દેશો પાસેથી માંગવામાં આવ્યો જવાબ

બાગચીએ કહ્યું કે અમે આ મુદ્દે તમામ સરકારો (ઓસ્ટ્રેલિયા, યુનાઇટેડ કિંગડમ, અમેરિકા, કેનેડા) સાથે વાત કરી છે. કેટલીક જગ્યાએ પ્રતિસાદ આવ્યો છે તો કેટલીક જગ્યાએ પ્રતિસાદ અપેક્ષિત છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અમે તેની નિંદા કરીએ છીએ. અમે આ મુદ્દો કેનેડા સરકાર સમક્ષ ઉઠાવ્યો છે. અમે પીએમ ટ્રુડોની ટિપ્પણીઓ અંગેના મીડિયા અહેવાલો જોયા છે. મુદ્દો અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનો નથી, પરંતુ હિંસાની હિમાયત કરવા, અલગતાવાદનો પ્રચાર કરવા અને આતંકવાદને કાયદેસર બનાવવા માટે તેના દુરુપયોગનો છે.

કતારમાં અટકાયત કરાયેલા નૌકાદળના અધિકારીઓના કેસ પર પ્રતિક્રિયા

આ સાથે જ તેમણે કતારમાં અટકાયત કરાયેલા નૌસેના અધિકારીઓના મામલામાં પણ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે આ મામલો અમારી સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા છે. નૌકાદળના અધિકારીઓ સામેના આરોપોનું સ્વરૂપ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ નથી. અધિકારીઓના પરિવારજનોને આ મામલાની જાણ નિયમિત રીતે કરવામાં આવી રહી છે. MEAના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ બેસ્ટિલ ડેની ઉજવણી માટે PM મોદીની આગામી ફ્રાન્સની મુલાકાત વિશે પણ વાત કરી.

We are aware of this video. We have been consistently taking up cases of threats with the Canadian authorities and so-called referendum: MEA spox on SFJ chief Pannu releasing a video threatening Indian diplomats pic.twitter.com/3ycRxD2mag — ANI (@ANI) July 6, 2023

કેનેડા હંમેશા આતંકવાદ સામે ગંભીર પગલાં લે છે – જસ્ટિન ટ્રુડો

તે જ સમયે કેનેડાના વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ પણ આ મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે ગુરુવારે કહ્યું કે કેનેડાએ હંમેશા આતંકવાદ વિરુદ્ધ ગંભીર કાર્યવાહી કરી છે. તે આમ કરવાનું ચાલુ રાખશે. દેશમાં ખાલિસ્તાન સમર્થકો અને આતંકવાદીઓ પ્રત્યે તેમની સરકાર નરમ છે તે માનવું ખોટું છે. ભારતે સોમવારે નવી દિલ્હીમાં કેનેડિયન રાજદૂતને બોલાવ્યા અને કેનેડામાં ખાલિસ્તાન તરફી તત્વોની વધતી જતી પ્રવૃત્તિઓ પર ડિમાર્ચ જારી કર્યાના દિવસો બાદ તેમની ટિપ્પણી આવી. પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન એક પ્રશ્નના જવાબમાં ટ્રુડોએ કહ્યું, તેઓ ખોટા છે. કેનેડાએ હંમેશા હિંસા અને હિંસાની ધમકીઓને ખૂબ ગંભીરતાથી લીધી છે. અમે હંમેશા આતંકવાદ વિરુદ્ધ ગંભીર પગલાં લીધા છે અને અમે હંમેશા કરીશું.”

We attach high priority to this case. The full nature of the charges is not entirely clear. The family members are updated on the case on a regular basis: MEA spokesperson on naval officers detained in Qatar pic.twitter.com/tWLj8wqi3L — ANI (@ANI) July 6, 2023

આ કેસ છે

સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યું છે. ખાલિસ્તાન સમર્થક અને આતંકવાદી હરદીપ સિંહ નિજ્જરને પોસ્ટરમાં ‘શહીદ’ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. બે ભારતીય રાજદ્વારીઓને ‘હત્યારા’ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે. આ પોસ્ટરમાં ઓટાવામાં ભારતના હાઈ કમિશનર સંજય કુમાર વર્મા અને ટોરોન્ટોમાં કોન્સલ જનરલ અપૂર્વ શ્રીવાસ્તવને ધમકી આપવામાં આવી હતી. તેમજ 8 જુલાઇએ બપોરે 12.30 કલાકે રેલીની પણ વાત કરવામાં આવી રહી છે. તેને ‘ખાલિસ્તાન ફ્રીડમ રેલી’ કહેવામાં આવી રહી છે. પોસ્ટર અનુસાર, તે ગ્રેટ પંજાબ બિઝનેસ સેન્ટરથી શરૂ થશે અને ભારતીય દૂતાવાસ સુધી જશે. પોસ્ટરની નીચે બે મોબાઈલ નંબર પણ લખેલા છે.

#WATCH | We condemn this. We have taken up the issue with Canadian govt. We’ve seen media reports about comments by PM Trudeau. The issue is not about freedom of expression but its misuse for advocating violence, propagating separatism and legitimising terrorism: MEA Spokesperson… pic.twitter.com/8smbDgx31X — ANI (@ANI) July 6, 2023



આતંકવાદી નિજ્જર ગયા મહિને માર્યો ગયો હતો

તમને જણાવી દઈએ કે, ખાલિસ્તાન કમાન્ડો ફોર્સના ચીફ હરદીપ સિંહ નિજ્જરની ગયા મહિને 18 જૂનના રોજ બ્રિટિશ કોલંબિયાના સરે શહેરમાં એક ગુરુદ્વારાના પાર્કિંગમાં ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. તે ભારત વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ અને હિંસામાં સામેલ હતો. ભારત સરકારે નિજ્જર પર 10 લાખ રૂપિયાનું ઈનામ રાખ્યું હતું.

ટેરી મિલેવસ્કીએ પોસ્ટર શેર કર્યું છે

આ પોસ્ટરને વરિષ્ઠ પત્રકાર ટેરી મિલેવસ્કીએ પણ શેર કર્યું છે. તેણે લખ્યું કે તે ખૂબ જ ખતરનાક છે. ખાલિસ્તાનીઓ ભારતીય રાજદ્વારીઓને નિશાન બનાવીને પોતાનો ગુસ્સો કાઢી રહ્યા છે જેમને તેઓ હરદીપ નિજ્જરના ‘હત્યારા’ કહી રહ્યા છે, જેમની 18 જૂને ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આમાં ભારતની કોઈ ભૂમિકા હોવાના કોઈ પુરાવા નથી.